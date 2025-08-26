BYD bate recorde mundial de velocidade a 472km/h com esportivo elétrico Yangwang U9 Track Edition bate recorde em pista na Alemanha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h00 ) twitter

BYD Yangwang U9 Track Edition BYD/Divulgação

A BYD registrou um recorde de velocidade na Europa com seu carro elétrico Yangwang U9 Track Edition. O esportivo alcançou 472,41 km/h na pista de testes de Papenburg, na Alemanha, estabelecendo um novo recorde mundial de velocidade para veículos elétricos.

O feito foi conduzido pelo piloto alemão Marc Basseng, que já havia conquistado o recorde anterior em 2024. “No ano passado, pensei que tinha chegado ao meu limite. Nunca imaginei que quebraria meu próprio recorde tão cedo, mas aqui estamos, na mesma pista, com novas tecnologias que tornaram isso possível”, disse o piloto após o teste.

‌



Tecnologia de ponta para alta performance

‌



Baseado no Yangwang U9, o modelo da versão Track Edition recebeu melhorias significativas para performance de pista. Ele utiliza a plataforma e4 combinada com a arquitetura DiSus-X, além de um sistema elétrico de 1.200V, o primeiro de tensão ultra-alta produzido em escala mundial.

BYD Yangwang U9 Track Edition BYD/Divulgação

Cada um dos quatro motores elétricos do Yangwang U9 Track Edition entrega 555 kW (755 cv), somando mais de 3.000 cv de potência combinada. Essa configuração garante uma relação peso-potência de 1.217 cv por tonelada.

‌



O sistema de vetorização de torque independente ajusta a força em cada roda mais de 100 vezes por segundo, garantindo controle total mesmo em velocidades extremas. Já o sistema DiSus-X atua de forma independente na suspensão de cada roda, reduzindo movimentos de rolagem, melhorando a aderência e proporcionando maior estabilidade e segurança em curvas ou superfícies irregulares.

Desempenho para pista

Para lidar com as condições extremas dos testes, a Yangwang trabalhou em parceria com a Giti Tire no desenvolvimento de pneus semi-slick de alto desempenho, com compostos especiais e desenho exclusivo de banda de rodagem. A tecnologia reduz o deslizamento entre pneu e roda, diminui o desgaste e aumenta a previsibilidade do carro em acelerações e frenagens intensas.

BYD Yangwang U9 Track Edition BYD/Divulgação

A marca, pertencente à BYD, comercializa o Yangwang U9 e prepara o lançamento da “Track Edition” conforme mostraram imagens e dados de patente no Ministério de Informação (MIIT) na China. A versão registrada tem 3.019cv com os quatro modelos elétricos.

