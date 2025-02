BYD confirma Bao 5 no Brasil: veja teste exclusivo Testamos com exclusividade o futuro Bao 5 com motor híbrido de quase 700cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 02h00 ) twitter

BYD/Divulgação

A BYD confirmou hoje no Porto de Aracruz, no Espírito Santo, o lançamento do DENZA 5 ou Bao 5 no Brasil. O SUV off road já foi mostrado no festival de interlagos ano passado e faz parte da divisão FengChangBao, divisão de SUVs com habilidade off road e perfil premium. Baseado na plataforma DMO (Dual Mode Off Road) usada na Shark, o Bao é um produto de sucesso na China.

Teste exclusivo com o Bao 5: o futuro dos SUVs off road Marcos Camargo Jr. 09.08.2024

A Feng Chang Bao é uma divisão da BYD e tem visual parrudo que parece similar ao do Land Rover Defender e segue a tendência neo retrô com seu grande porte.

Teste exclusivo com o Bao 5: o futuro dos SUVs off road Marcos Camargo Jr. 09.08.2024

O Bao 5 tem motor 1.5 turbo a gasolina de 197cv que alimenta dois motores elétricos que somam 686cv e 78kgfm de torque com 0-100km/h em apenas 4,8s. O sistema Dual-Mode Off-Road (DMO) que combina os dois motores elétricos é o mesmo da picape Shark que conhecemos no México. Esse motor serve para recarregar as baterias que alimenta dos pode motores, um por eixo.

Teste exclusivo com o Bao 5: o futuro dos SUVs off road Marcos Camargo Jr. 09.08.2024

Segundo a fabricante a autonomia do bao 5 é de 125km apenas usando as baterias enquanto o consumo médio é de 12,8km/l considerando que o Bao 5 tem quase 700cv e tração 4X4.

Teste exclusivo com o Bao 5: o futuro dos SUVs off road Marcos Camargo Jr. 09.08.2024

O Bao 5 tem 4,89m de comprimento e 2,80m de entre-eixos com suspensão Disus-P, que oferece ângulos de ataque e saída de 35 e 32 graus, respectivamente.

Já testamos a novidade

No primeiro contato que tivemos com o carro fica a boa impressão pela qualidade de montagem e as três telas internas de alta resolução. É possível customizar a suspensão do Bao 5 com controles de modos de condução, travamento dos eixos dianteiros ou traseiro, modos “neve”, “areia”, “rocha” e até nivelamento de suspensão e transposição de alagamentos a até 75cm de altura.

Teste exclusivo com o Bao 5: o futuro dos SUVs off road Marcos Camargo Jr. 09.08.2024

Além de pacote ADAS o Bao 5 tem recursos interessantes como retrovisor por câmera, refrigerador ou aquecedor de alimentos no console central e carregador duplo de celular sem fio para citar alguns itens. No entanto, nem todos podem vir ao Brasil. A terceira tela dianteira voltada ao passageiro, é item vetado por aqui segundo a legislação.

Teste exclusivo com o Bao 5: o futuro dos SUVs off road Marcos Camargo Jr. 09.08.2024

Ao seguir pelo trecho off road fica evidente a capacidade de tração do Bao. Em um terreno acidentado montado dentro do autódromo o Bao passou em inclinações de até 48°, mostrou habilidades com diferencial travado para enviar força ao eixo apoiado no solo e também controles de subida e descida.

Teste exclusivo com o Bao 5: o futuro dos SUVs off road Marcos Camargo Jr. 09.08.2024

O preço do Bao 5 começa por volta dos R$ 300 mil na China. Por aqui ele pode custar o dobro disso sendo posicionado próximo de um Jeep Wrangler por exemplo ou da linha Land Rover Discovery.

@marcoscamargo_carros Bao 5 é o futuro SUV 4x4 da BYD que você também poderá pilotar aqui em Interlagos: quase 700cv de potência com 3 motores sendo um a gasolina e outros 2 elétricos . Em breve no Brasil pela byd 🏁 bao5 carros carrohibrido ♬ som original - marcoscamargo_carros

