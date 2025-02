BYD dobra capacidade do centro de distribuição para reduzir reclamações Espaço conta com mais 718 mil peças em estoque e fica no Espírito Santo próximo ao Porto de desembarque dos veículos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/02/2025 - 20h39 (Atualizado em 27/02/2025 - 20h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD/Divulgação

Após a chegada do navio Explorer NO.1, a BYD divulgou dados sobre o recém ampliado centro de peças em Cariacica, no Espírito Santo. Agora, o espaço passa a contar com mais de 718 mil peças em estoque dobrando a capacidade. O anúncio é feito em meio a algumas reclamações de clientes quanto a falta de peças dos produtos vendidos por aqui.

BYD/Divulgação

A BYD oferece os modelos Dolphin Mini, Dolphin em duas versões, Yuan Plus, Yuan Pro, King em duas versões, Song Pro em mais duas versões, Song Plus, Song Premium, Han, Tan, Seal e está prestes a ampliar seu portfólio com o Bao 5 que desembarcou no último lote que chegou ao país. No entanto, com mais de 150 concessionários pelo país, é natural que com um portfólio importado a marca tenha algumas dificuldades pontuais de falta de peças.

BYD/Divulgação

O novo espaço complementa o centro de distribuição que já havia sido duplicado de tamanho em março de 2024. Agora o espaço conta com um novo galpão de 4.500m² com mais de 5.900 posições de pallets. Também está previsto um novo centro de distribuição mais amplo em Araçariguama, cidade da Região Metropolitana de Sorocaba (SP) que será inaugurado ainda no primeiro semestre.

BYD/Divulgação

Em comunicado à imprensa, a marca disse que está contratando novos profissionais para atender a estratégia de logística para evitar falta de peças. “O time envolvido na operação dos estoques está aumentando proporcionalmente à expansão. Também há contratação de profissionais de logística e pós-vendas para garantir a reestruturação dos processos e operações e o melhor atendimento possível aos clientes”.

‌



Centro de peças em Vitória/ES da BYD

Com isso, a marca informou que terá uma integração dos sistemas com concessionários e provedores contratados da BYD, o que automatizará os pedidos e a possibilidade de rastreamento em tempo real das entradas. Essa otimização está em fase final de desenvolvimento com previsão de implantação no começo do segundo trimestre deste ano.

BYD KING: o que poderia ser melhor? teste 2.500km com o sedã. VEJA O VÍDEO!

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.