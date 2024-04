BYD já roda com o sedã que vem brigar com o Corolla no Brasil Modelo deve ter motor híbrido combina 1.5 a gasolina com um propulsor elétrico de 197cv

Alto contraste

A+

A-

Modelo pode rodar até 1.200km, segundo dados chineses Modelo pode rodar até 1.200km, segundo dados chineses (João Anacleto/Reprodução)

A BYD já está fazendo testes com o sedã médio King, um dos concorrentes do Toyota Corolla híbrido. Este carro é conhecido em vários países por nomes diferentes e que pode adotar o nome Qin ou mesmo King aqui no Brasil. O carro tem sido visto rodando bastante camuflado. Esta unidade foi flagrada rodando no Brasil e publicada no Instagram do jornalista João Anacleto.

BYD SEAL elétrico com 531cv custa MENOS DA METADE de um Tesla Model 3 Performance e Audi E-tron GT. Veja o vídeo!

Trata-se de um carro bem próximo em porte dos sedas médios que ainda temos por aqui, no caso o Toyota Corolla e o Nissan Sentra além do Caoa Chery Arrizo 6.

Sedã chega para brigar com Corolla híbrido Sedã chega para brigar com Corolla híbrido (João Anacleto/Reprodução)

O BYD King tem 4,78m de comprimento, 1,83m de largura, 1,49m de altura e 2,71m de entre eixos. Seu motor híbrido combina 1.5 a gasolina com um propulsor elétrico de 197cv e 33kgfm de torque com bateria de 18kwh para uma autonomia de até 120km. São números bem superiores ao que entrega o Corolla híbrido por exemplo que tem 122cv e 16kgfm de torque mas sem autonomia no modo puramente elétrico.

Motor é um 1.5 turbo a gasolina associado a um motor elétrico com 197cv Motor é um 1.5 turbo a gasolina associado a um motor elétrico com 197cv (BYD/Divulgação)

Com isso a autonomia segundo os métodos de medição na China chega a 1.200km de autonomia por tanque e um consumo de 21,7km/l.” Terá itens como pacote Adas completo, faróis full LED, painel digital de 8 polegadas e multimídia de 12,8 ou 15,6”. A estreia deve ficar apenas para o segundo semestre mas certamente o carro será lançado neste ano no Brasil.