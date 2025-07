BYD revela interior e prepara lançamento do novo SUV Ti7 Maior produto da linha off road será concorrente do Defender 130 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 11h12 ) twitter

Primeiras imagens do novo modelo da marca Fang Cheng Bao, sua divisão de utilitários off-road CarNewsChina/Reprodução

A BYD está prestes a lançar mais um modelo da marca Fang Cheng Bao, sua divisão de utilitários off-road. O novo Fang Cheng Bao Ti7, um SUV híbrido plug-in com foco em uso familiar, foi flagrado sem camuflagem na China e teve o interior revelado oficialmente pela primeira vez.

Inspirado no Land Rover Defender BYD Ti7 adota estilo robusto linhas quadradas CarNewsChina/Reprodução

O BYD Ti7 adota estilo robusto e linhas quadradas, claramente inspirado no Land Rover Defender. Modelo estará disponível com tração traseira ou integral (RWD e AWD) e deve chegar ao mercado chinês ainda em 2025.

Modelo estará disponível com tração traseira ou integral (RWD e AWD) CarNewsChina/Reprodução

A Fang Cheng Bao foi criada pela BYD em 2023 e já conta com os modelos Bao 5, Bao 8 e Ti3. O modelo traz ainda rack de teto, lanternas retangulares, maçanetas convencionais, tampa traseira com abertura lateral e um compartimento externo, além de sensor LiDAR instalado no teto.

A Fang Cheng Bao foi criada pela BYD em 2023 CarNewsChina/Reprodução

O interior também se destaca pelo acabamento em duas combinações de cores (preto com branco ou preto com laranja) e por oferecer duas fileiras de bancos. Apesar do porte, o Ti7 acomoda cinco ocupantes e não sete.

Ti7 estreia o novo sistema híbrido DMS da BYD CarNewsChina/Reprodução

Sob o capô, o Ti7 estreia o novo sistema híbrido DMS da BYD, composto por um motor 1.5 turbo a gasolina de 115 kW (154 cv) e dois motores elétricos: o dianteiro com 160 kW (215 cv) e o traseiro com 200 kW (268 cv), além de uma versão com apenas um motor elétrico traseiro de 200 kW. As baterias são fornecidas pela FinDreams, subsidiária da BYD.

BYD Ti7 CarNewsChina/Reprodução

Na versão de entrada, o Ti7 utiliza uma bateria LFP de 26,6 kWh, com autonomia elétrica entre 100 e 105 km e consumo médio de 6,3 L/100 km. A versão topo de linha traz bateria de 35,6 kWh, com até 130 km de alcance elétrico e consumo de 6,4 L/100 km. O lançamento deve ocorrer nos próximos dias, mas a BYD também pode aguardar a chegada do salão de Ghuangzhou em novembro.

