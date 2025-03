BYD vai lançar DENZA N9 dia 21 de março SUV de luxo com motor híbrido já está à venda mas não foi oficialmente lançado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 11/03/2025 - 09h23 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

A BYD divulgou fotos do Denza N9 em estúdio ao mesmo tempo em que confirmou seu lançamento: 21 de março. Segundo a marca, o primeiro lote do SUV híbrido já está pronto com um total de 2.000 unidades na versão “First Edition”.

CarNewsChina/Reprodução

O Denza N9 é um SUV de grande porte híbrido e combina motor 2.0 turbo a gasolina com tração elétrica, tal qual o Denza Z9 que vimos e testamos na China.

O motor a combustão tem 200cv a gasolina com outros dois elétricos de 240 ou 320cv somando no máximo 911cv. As baterias somam 43kwh que são capazes de render até 200km apenas no ciclo elétrico.

CarNewsChina/Reprodução

Nas medidas o “Full Size” da Denza tem 5,25m de comprimento, 2,03m de largura, 1,83, de altura e entre eixos de 3,12m. As rodas são aro 21 e 22 e nas medidas o DENZA N9 tem o mesmo porte do Land Rover Discovery.

O preço do DENZA N9 é elevado por US$ 68 mil, cerca de R$ 400 mil em valores convertidos na fase de pré-venda, mas o valor final será de US$ 76,4 mil, cerca de R$ 450 mil.

CarNewsChina/Reprodução

O R7-Autos Carros já viu esse carro ao vivo no Centro de Desenvolvimento da BYD em Shenzen, na China há apenas quatro meses. Na ocasião, o N9 parcialmente camuflado estava sendo testado.

