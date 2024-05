Caoa Chery prepara Tiggo 7 híbrido contra Song Plus e Haval H6 Modelo deve ser equipado com motor 1.5 litro turbo e outros dois elétricos de até 317 cv

Depois do anúncio de uma separação entre a Caoa e Hyundai, o grupo brasileiro já fez movimentos próprios após o lançamento Tiggo 5X Sport e Tiggo 7 Sport. Agora um flagra mostra que a marca está preparando o lançamento do Tiggo 7 com motorização híbrida plug-in para concorrer com modelos já tradicionais neste segmento como BYD Song Plus e GWM Haval H6. Esse carro foi flagrado pelo perfil de instagram @canalgtautosoficial em cima de uma plataforma e já é bem conhecido na China.

Ele deve ter o mesmo conjunto do Tiggo 8 PHEV que também é importado da China e combina o motor 1.5 turbo com 147cv e 22kgfm de torque combinado com dois motores elétricos para uma potência de 317cv e 56,6kgfm de torque e transmissão dupla embreagem DCT de 11 marchas.

Esse conjunto mecânico tem bater a de 19,2kwh com autonomia de 100km somente no modo elétrico segundo os testes de medição do ciclo CLTC chinês.

Ainda é cedo para dizer quando a Caoa Chery irá lançar a versão renovada e híbrida do Tiggo 7. Em seu caminho estão o BYD Song Plus de R$ 230 mil e o GWM que custa R$ 214 mil (híbrido puro) enquanto o Tiggo 8 hoje custa R$ 239,9 mil. A Caoa tem oferecido alguns modelos a preços bem competitivos então vamos esperar o momento de lançamento e a estratégia para ganhar mercado e a atenção dos fãs de carros híbridos.





