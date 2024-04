Carrão? Veja 5 hatches médios baratos mas que consomem muito combustível

Alto contraste

Na hora de comprar um carro usado certamente ter a melhor opção entre boa manutenção e preço acessível é a equação ideal. Porém ao pesquisar no mercado muita gente se deixa levar pelo preço interessante de um carro bem equipado, de maior porte, mas que pode esconder um problema que é o consumo alto de combustível.

Vectra GT 2011 Credito: Eduardo Evora/Divulgacao/GM Descricao: Chevrolet Vectra GT

Vectra GT 2009: R$ 33 mil

O primeiro da lista é o Chevrolet Vectra GT. Não teve nem de longe o sucesso da versão sedã e chegou tarde ao Brasil. Apesar disso era um carro confiável com motor 2.0 de 128cv de manutenção barata mas com consumo bem elevado. O Vectra GT fazia 5,8 km/l na cidade e 7,4 km/l na estrada com etanol e 8,7 e 10,5 km/l, respectivamente, com gasolina. Já com transmissão automática, os números passavam para 5,8 e 7,4 km/l com etanol e 8 e 10,6 km/l com gasolina.

Peugeot 308 Peugeot 308, hatch que estreou em 2012, tem manutenção mais complexa e alto consumo

Peugeot 308 2.0 Allure 2012: R$ 34,2 mil

O Peugeot 308 não tem boa fama no Brasil mas um carro com bom histórico pode ser um companheiro interessante de aventuras apesar do consumo. A versão 2.0 16V flex tinha 143/151cv e até 22kgfm de torque com câmbio de cinco marcas ou automático de quatro velocidades. O consumo também é alto: 6,5km/l na cidade e 9,6km/l na estrada com etanol e 8,5km/l na cidade e 12km na estrada com gasolina.

Cruze Sport6 2012 hatch da GM tinha missão de fazer mais sucesso que o Vectra GT e conseguiu

Chevrolet Cruze Sport6 2012: R$ 52,6 mil

O Cruze sucedeu o Vectra e a versão hatch tinha apelo esportivo além de um bom padrão de acabamento. O motor era moderno: 1.8 16V Ecotec Dual VVT com 140/144cv e 18,9kgfm de torque combinado com câmbio manual ou automático de seis marchas. Porém o consumo é excessivo: 6,8 km/l na cidade e 9,2 km/l na estrada com etanol e com gasolina 10,1 km/l na cidade e 13,1 km/l na estrada.

Ford Focus 2011 Focus fez sucesso pelo bom motor Duratec 2.0 aspirado, confiável, mas bebrrão

Ford Focus GLX 2.0 2011: R$ 32,9 mil

O hatch da Ford fez muito sucesso quando vendido no Brasil. Nesta época vinha com motor 2.0 Duratec de 143/148cv e 18,8kgfm de torque, menos potente que o Peugeot 308 mas bem mais confiável a longo prazo. Mas no consumo é pior: faz 6,4km/l com etanol na cidade e 8,1km/l na estrada e com gasolina são 9,2km/l na cidade e 11,7km/l na estrada.

Fiat Bravo 2012 Bravo não repetiu o sucesso do Stilo e tinha motor 1.8 usado depois no Renegade

Fiat Bravo Essence 1.8 2012: R$ 30 mil

O Fiat Bravo teve vida curta no Brasil e não fez sucesso como o Stilo que o antecedeu. Seu desenho típico italiano é elegante e atual até hoje e seu motor foi usado por longo tempo aqui equipando Renegade, Cronos, Strada, Argo entre outros. É o 1.8 e.TorQ que na época tinha 130/132cv com 18,9kgfm de torque. Seu consumo é bem alto: 6,4km/l na cidade e 7,5km/l na estrada com etanol e 8,9km/l na cidade a 10,9km/l na estrada com gasolina.