Chery já exporta mais do que vende no mercado interno chinês
Vendas para outros países em agosto ultrapassaram os números internos para as marcas do grupo
A Chery anunciou que vendeu 242.736 veículos em agosto de 2025, sendo 129.472 unidades exportadas, o que representa 53,3% do volume mensal. Os números correspondem a um crescimento anual de 14,6% nas vendas totais e de 32,3% nas exportações. A Chery International vem mudando sua estratégia nos últimos anos com novas marcas com foco em diversos segmentos mas especialmente os SUVs eletrificados. No Brasil atua com a Omoda & Jaecoo mas também em parceria com o grupo Caoa (Caoa Chery desde 2018) e prepara a estreia de outras marcas como Changan e Jetour.
A Chery International mantém uma sequência inédita de quatro meses consecutivos com mais de 100 mil veículos enviados ao exterior, estabelecendo um novo recorde.
No acumulado de janeiro a agosto, a Chery soma 1.727.299 veículos vendidos, resultado 14,5% superior ao mesmo período do ano passado.
Híbridos no mapa
Entre os resultados, o destaque fica por conta dos 71 mil veículos eletrificados comercializados em agosto, alta de 53,1% sobre 2024. De janeiro a agosto, a fabricante já vendeu 495.955 veículos eletrificados, crescimento de 81,8% em relação ao ano anterior.
Em 2024, a Chery encerrou o ano com 2,6 milhões de unidades vendidas (+38,4%). Para 2025, a meta estabelecida é atingir 3,5 milhões de veículos.
Desempenho por marca
O grupo Chery é composto por quatro marcas principais: Chery, Exeed, Jetour e iCar.
• Chery: 162.396 unidades em agosto e 1.078.626 no acumulado de 2025.
• Exeed: 7.659 unidades no mês e 77.149 no ano.
• Jetour: 54.179 veículos em agosto e 402.992 no acumulado.
• iCar: 4.820 unidades no mês e 55.896 no ano, crescimento de 43,9%, sendo a marca de maior expansão do grupo.
A Chery se diferencia de outras montadoras chinesas por ter exportações superiores às vendas domésticas. Até julho deste ano, tornou-se a primeira fabricante chinesa a ultrapassar 5 milhões de veículos exportados. Além disso, lidera o ranking de exportação de automóveis de passeio da China há 22 anos consecutivos.
