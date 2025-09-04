Chery já exporta mais do que vende no mercado interno chinês Vendas para outros países em agosto ultrapassaram os números internos para as marcas do grupo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/09/2025 - 11h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chery já exporta mais do que vende no mercado interno chinês Chery/Divulgação

A Chery anunciou que vendeu 242.736 veículos em agosto de 2025, sendo 129.472 unidades exportadas, o que representa 53,3% do volume mensal. Os números correspondem a um crescimento anual de 14,6% nas vendas totais e de 32,3% nas exportações. A Chery International vem mudando sua estratégia nos últimos anos com novas marcas com foco em diversos segmentos mas especialmente os SUVs eletrificados. No Brasil atua com a Omoda & Jaecoo mas também em parceria com o grupo Caoa (Caoa Chery desde 2018) e prepara a estreia de outras marcas como Changan e Jetour.

Chery já exporta mais do que vende no mercado interno chinês Chery/Divulgação

A Chery International mantém uma sequência inédita de quatro meses consecutivos com mais de 100 mil veículos enviados ao exterior, estabelecendo um novo recorde.

Chery já exporta mais do que vende no mercado interno chinês Chery/Divulgação

No acumulado de janeiro a agosto, a Chery soma 1.727.299 veículos vendidos, resultado 14,5% superior ao mesmo período do ano passado.

‌



Híbridos no mapa

Entre os resultados, o destaque fica por conta dos 71 mil veículos eletrificados comercializados em agosto, alta de 53,1% sobre 2024. De janeiro a agosto, a fabricante já vendeu 495.955 veículos eletrificados, crescimento de 81,8% em relação ao ano anterior.

‌



Jaecoo 7 Marcos Camargo Jr 27.08.2025

Em 2024, a Chery encerrou o ano com 2,6 milhões de unidades vendidas (+38,4%). Para 2025, a meta estabelecida é atingir 3,5 milhões de veículos.

‌



Desempenho por marca

O grupo Chery é composto por quatro marcas principais: Chery, Exeed, Jetour e iCar.

• Chery: 162.396 unidades em agosto e 1.078.626 no acumulado de 2025.

• Exeed: 7.659 unidades no mês e 77.149 no ano.

• Jetour: 54.179 veículos em agosto e 402.992 no acumulado.

• iCar: 4.820 unidades no mês e 55.896 no ano, crescimento de 43,9%, sendo a marca de maior expansão do grupo.

A Chery se diferencia de outras montadoras chinesas por ter exportações superiores às vendas domésticas. Até julho deste ano, tornou-se a primeira fabricante chinesa a ultrapassar 5 milhões de veículos exportados. Além disso, lidera o ranking de exportação de automóveis de passeio da China há 22 anos consecutivos.

JAECOO 7 é MUITO MELHOR QUE O TIGGO 7 e eu vou provar nesse video. GOSTOU? DEIXA SEU LIKE!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.