Caoa Chery Tiggo 7 e 8 lideram vendas mas só no varejo SUVs da Caoa Chery são impulsionadas por ações comerciais com descontos interessantes ao consumidor final Autos Carros|Marcos Camargo Jr 05/06/2025 - 09h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 09h00 )

Caoa Chery Tiggo 7 recebe algumas atualizações pontuais Marcos Camargo Jr

Os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que as ações comerciais de vendas da Caoa Chery alavancaram os emplacamentos em maio. Considerando apenas as vendas do varejo (para pessoa física), o Caoa Chery Tiggo 7 acumulou no mês passado 3.047 unidades vendidas, enquanto o BYD Song registrou 2.808, o Toyota Corolla Cross teve 2.651 e o Haval H6 2.018 enquanto o líder da categoria vendeu no varejo 1.877 exemplares.

Caoa Chery Tiggo 8 Pro é lançado por R$ 188,8 mil

Assim, considerando os dados do varejo o Tiggo 7 impulsionado pelo modelo de entrada Pro de R$ 169,9 mil, é o líder da categoria. Porém, entre os eletrificados a liderança fica com o Song uma vez que todos os modelos da família são híbridos plugin e o Tiggo tem apenas uma versão recarregável. O ranking geral dos híbridos puros rendeu a liderança ao Toyota Corolla Cross e em segundo para o Haval HEV.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

O Caoa Chery Tiggo 8 registrou 1.483 unidades enquanto o Jeep Commander teve 1.199 unidades comercializadas na soma total em maio de 2025.

