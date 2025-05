Chevrolet Spark EUV já está a caminho do Brasil GM deve lançar elétrico em breve para conter o efeito dos chineses Dolphin, Ora 03 e futuro Aion Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 11h00 ) twitter

Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet confirmou que o primeiro lote do Spark EUV já está a caminho do Brasil. Em uma publicação feita na rede LinkedIn, o presidente da GM Santiago Chamorro confirmou que 650 unidades do SUV compacto e elétrico já estão a caminho.

Chevrolet Spark EUV Activ: Primeiro SUV elétrico compacto chega ao Brasil com autonomia de 400 km - Chevrolet/Divulgação

“Minha vinda à China tem um propósito claro: acompanhar de perto as principais tendências que estão moldando o futuro da mobilidade urbana. Entre os diversos compromissos, um foi especialmente marcante: testar o novo Chevrolet Spark — o SUV 100% elétrico e urbano da marca, que certamente vai surpreender os consumidores que valorizam design e soluções inteligentes. Essa transformação já está em andamento. As primeiras 650 unidades já estão embarcando para a América do Sul, e as vendas nas concessionárias começam ainda este ano”, disse Chamorro.

Chevrolet/Reprodução

Em outros países onde é oferecido, o SUV compacto chinês tem motor de 101cv com 18kwh e bateria de 42kwh LFP que rende 360 km pelo ciclo NEDC ou 298 km pelo padrão WLTP. O motor é o mesmo Baojun Yep Plus, até por se tratar do mesmo carro com a diferença do emblema Chevrolet.

Chevrolet/Divulgação

O SUV elétrico da GM tem 3,99 m de comprimento e 2,56 m de entre-eixos, com um motor elétrico 101 cv (75 kW) com até 360km de autonomia no ciclo NEDC e velocidade máxima de 150 km/h. No Oriente Médio está disponível nas cores Sea Blue combinada com teto branco Polar White, um amarelo Track Yellow, azul Tiger Blue, um cinza Gentle Gray com teto Star Twinkle Black e Milky Tea (branco).

Chevrolet Spark, agora com nome confirmado no Brasil, chega esse ano - Chevrolet/Divulgação

Por dentro, apesar da simplicidade, há duas telas de 10,2”, sistema de câmeras 360° e o Baojun Yep Plus traz sistema operacional KiOS e pacote ADAS desenvolvido pela DJI (LingXi).

Chevrolet Spark, agora com nome confirmado no Brasil, chega esse ano - Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet vem expandindo a oferta dos carros compactos no Oriente Médio indo além dos modelos a combustão como Groove e Captiva. A GM também comercializa nestes mercados o Tahoe, Blazer e Suburban além do Corvette. O novo Spark mira a contenção dos elétricos chineses mais acessíveis como BYD Dolphin, GWM Ora 03 e o futuro GAC Aion UT.

NOVO BYD DOLPHIN 2026: já mudou? VEJA O VÍDEO!

