Chevrolet Spark EUV: tudo sobre o elétrico compacto mais barato da GM GM começa venda do Spark importado da China por R$ 159,9 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/07/2025 - 19h00 (Atualizado em 13/07/2025 - 19h00 )

No evento “GM 360” em meio às polêmicas sobre a renovação do Onix, Onix Plus e Tracker a GM anunciou o preço do Spark EUV mas não deu tanta atenção aos modelos elétricos. O Spark não teve dados de motorização divulgados além do torque e autonomia e o Captiva EV surgiu com película nos vidros e sem detalhes de preço. No caso do Spark EUV, que deve ser o novo elétrico de volume da GM, a intenção é atrapalhar a vida dos chineses BYD Dolphin e GWM Ora.

Qual o preço do Spark EUV?

A GM anunciou na pré venda o preço a partir de R$ 159,9 mil. Ele será vendido em três opções de acabamento e em seis opções de cores. Na parte interna estão disponíveis os padrões de cor Jet Black (preto) e Sandy Soul (um tom mais claro).

Mas qual a ideia do Spark EUV?

Primeiro vale lembrar que o Chevrolet Spark é “nascido” como Baojun Yep Plus, uma submarca da SAIC, por sua vez parceira da GM na China. Será comercializado como Spark EUV em três versões de acabamentos distintos mas em um modelo único. O SUV compacto apostará em um pacote únicos de itens de série que é bem recheado por sinal como aponta o site da Chevrolet com informações que não foram detalhadas no evento.

Chevrolet Spark Chevrolet/Divulgação

Dimensões do SUV Spark EUV

O novo carro é um SUV compacto de quatros lugares com com 3,99 m de comprimento, 1,76 m de largura, 1,73 m de altura e 2,57 m de entre-eixos. O porta malas tem 315 litros ou 916 litros com o banco traseiro rebaixado.

Chevrolet Spark Chevrolet/Divulgação

Quais os itens de série do Spark EUV

Com proposta jovial o Spark EUV tem itens como faróis em LED, Liga leve aro 16″, com pneus de perfil alto, câmera 360, painel digital de 8,8” e multimídia de 10,1” com comando de voz. Entre os itens de segurança estão 6 airbags, ACC, AEB, alerta de faixa e farol alto adaptativo.

Chevrolet Spark Chevrolet/Divulgação

Motor do Spark EUV

O Chevrolet Spark EUV vem com motor elétrico de 101cv e 18kgfm de torque alimentado por bateria de 41,9kwh com autonomia de 258km no Inmetro. Segundo o site de montadora o Spark vem com carregador doméstico de 220v e recarrega em 7h em um wallbox. A GM anuncia ainda um aplicativo para controle de cargas chamado MyChevrolet Charging para localizar pontos de recarga e agendar recargas previamente.

