Carro sustentável: Tracker 2026 perde 6 cv para ter desconto no IPI Versão 1.2 litro turbo segue com potência de 141 cv Autos Carros|Marcos Camargo Jr 14/07/2025 - 15h00

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr. 09.07.2025

Na semana passada, o governo federal lançou um programa chamado Carros Sustentáveis, que zera o IPI para veículos eficientes. Pois bem, após Fiat, Volkswagen e Renault aderirem ao programa, a Chevrolet reduziu a potência em até 6 cv do Tracker 2026 para ter desconto no IPI. A versão 1.2 litro turbo segue com até 141 cv e 21 kgfm de torque.

Chevrolet Tracker 2026 Chevrolet/Divulgação

Com isso, o Chevrolet Tracker 1.0 litro turbo sai de 121 cv para 115,5 cv, ficando com a potência dentro do teto do programa, escapando do acréscimo de 0,75 ponto percentual sobre os 6,3% do imposto. Além disso, essa nova potência vale tanto para gasolina quanto para etanol, diferente de antes, quando era 121 cv com etanol e 116 cv com gasolina. A transmissão é automática de seis marchas para os dois motores.

Chevrolet Tracker 2026 Chevrolet/Divulgação

Sobre a polêmica com a correia dentada banhada a óleo, a GM admite ter trocado de fornecedor, que, segundo a marca, “é mais resistente a variações químicas causadas pelo uso do óleo inadequado”. A garantia do utilitário esportivo passa a ser de cinco anos, assim como acontece com o Onix.

Chevrolet Tracker 2026 Chevrolet/Divulgação

Vale lembrar que o Tracker 2026 foi lançado junto com Onix, Onix Plus, Spark e Captiva. O SUV compacto também ganhou mudanças visuais e agora traz luzes diurnas de rodagem (DRL) frontais mais finas e uma lente mais evidente, com uma moldura maior envolvendo o emblema da Chevrolet. Na parte traseira, as alterações foram discretas, limitando-se à adoção de um novo para-choque. Por dentro, o veículo passa a contar com um painel de instrumentos digital de 11 polegadas e central multimídia em estilo flutuante de 8 polegadas, alinhando-se ao visual já presente na Montana, Spin e S10. Esse conjunto de soluções visuais, tanto externas quanto internas, deve servir de base para o futuro SUV compacto da marca.

Versões e Preços

Chevrolet Tracker 1.0 AT – R$ 119.900

Chevrolet Tracker 1.0 LT – R$ 154.090

Chevrolet Tracker 1.0 LTZ – R$ 169.490

Chevrolet Tracker 1.2 Premier – R$ 189.590

Chevrolet Tracker 1.2 RS – R$ 190.590

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.