Citroën Basalt Dark Edition: quais são as novidades do SUV cupê?
Modelo será vendido por R$ 114.990 custando menos que um Fiat Fastback
A Citroën anunciou nesta semana a chegada da versão Dark Edition do Basalt ao mercado brasileiro. Trata-se da nova configuração topo de gama do SUV cupê, criada especialmente para o público nacional segundo a marca. A ideia é oferecer um visual de apelo mais urbano usando elementos que atraem público para outros SUVs como rodas escuras, logotipo na cor cinza, cor diferenciada e mais itens de série.
O modelo será vendido por R$ 114.990, custando menos que um Fiat Fastback que tem o mesmo motor, por exemplo, mantendo o apelo de custo benefício.
No primeiro semestre do ano o Basalt vendeu 10.017 unidades, sendo de longe o bem mais sucedido C-Cubed. O C3 hatch, por exemplo, vendeu 6,6 mil unidades no mesmo período, mostrando bom desempenho de vendas. Mas o que muda no Basalt Dark Edition?
Visual de apelo urbano
O Basalt Dark Edition adota rodas de liga leve de 16 polegadas pintadas de preto, pedaleira esportiva, soleiras personalizadas, emblemas Dark Edition nas laterais e skid plates escurecidos. O logotipo da marca e o duplo chevron também aparecem em tonalidade preta. Outro diferencial é o aerofólio traseiro com detalhes em vermelho “Andre Red”, em referência ao fundador da marca, André Citroën.
A carroceria pode ser escolhida nas cores Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray com teto preto ou Cinza Grafito com teto preto.
Interior do Citroën Basalt
O habitáculo segue a proposta escurecida, com bancos em tecido premium preto, que, na verdade, recebe um tom de tecido mais rugoso e emblemas laterais costurados. Há também costuras vermelhas contrastantes e tapetes. O painel recebe revestimento soft touch parcial em tom escuro, além de porta-objetos com acabamento preto. O câmbio tem detalhes em preto brilhante e o volante é revestido em material sintético com costura vermelha aparente.
A versão inclui ainda apoio de braço para o motorista, pedaleira esportiva em preto com detalhes em prata e painel digital TFT de 7” colorido.
Conectividade
O Basalt Dark Edition vem de série com a central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25”, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, conectada a seis alto-falantes. Há também porta USB tipo A e tomada 12V no painel, além de duas portas USB tipo C de carregamento rápido para os passageiros traseiros. É um avanço, mas o ponto rápido fica disponível somente na traseira e não se conecta com a multimídia.
O pacote de itens de série do Basalt Dark Edition inclui ar-condicionado automático digital, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro, monitoramento da pressão dos pneus (ITPMS), controle e limitador de velocidade, além de travamento automático das portas em movimento.
Motor e desempenho
A versão Dark Edition é equipada com o motor Turbo 200, de até 130 cv de potência e 200 Nm de torque tanto com etanol quanto com gasolina. O câmbio é CVT com sete marchas simuladas e três modos de condução. É o mesmo usado no Citroën C3 You! e também na linha Aircross.
Segundo a marca, o Basalt Dark Edition acelera de 0 a 100 km/h em 9,6 segundos com etanol e em 10 segundos com gasolina. O propulsor traz a tecnologia Multiair III, que ajusta em tempo real a abertura das válvulas de admissão, buscando melhor desempenho e eficiência.
Importância estratégica
Segundo Felipe Daemon, vice-presidente da Citroën para a América do Sul, o Basalt já representa mais de 50% das vendas da marca no Brasil desde seu lançamento, há um ano. A nova versão busca ampliar a competitividade no segmento B-SUV ao oferecer um produto mais completo e exclusivo, sem perder o foco na acessibilidade.
Nos próximos dias o R7-Autos Carros vai trazer um teste exclusivo com a novidade.
Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 – R$ 114.990
Motor Turbo 200 de até 130 cv
Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel
2 Portas USB tipo C para 2ª fileira
Alarme
Apliques inferiores de para-choque dianteiro e traseiro (skid plates) escurecidos
- Ar-condicionado automático e digital
- Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Banco do motorista com apoia braço
- Bancos com revestimento premium na cor preta
- Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável
- Bancos traseiros com apoio de cabeça com abas nas posições laterais
- Bancos traseiros com apoio de cabeça regulável nas 3 posições
- Bancos traseiros rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças)
- Câmera traseira
- Capa do retrovisor em preto brilhante
- Citroën Connect touchsreen 10,25″ + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio, 6 alto-falantes e controle de áudio no volante
- Controlador e limitador de velocidade
- Detalhes na cor “Andre Red” na grade frontal e na coluna C
- Direção com assistência elétrica
- DRL com LED
- Duplo Chevron e Logos escurecidos
- Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro
- Faróis de neblina • Interior escurecido
- ITPMS - Monitoramento pressão dos pneus
- Logotipo Dark Edition
- Logotipo T200
- Luz no porta-luvas e no porta-malas
- Luzes indicadoras de direção nos retrovisores
- Maçanetas na cor da carroceria
- Painel com revestimento premium soft touch
- Painel de instrumentos digital TFT 7″
- Pedaleiras esportivas
- Porta-objetos no painel com pintura escurecida
- Protetor de soleiras dianteiras exclusiva “Dark Edition”
- Retrovisores elétricos
- Rodas de liga leve 16″ pintadas de preto
- Sensores de estacionamento traseiro
- Tapetes de carpete exclusivos
- Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento
- Volante com revestimento premium e costura aparente vermelha
- Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray com teto em preto e Cinza Grafito com teto em preto
- Preços de setembro de 2025 válidos para faturamento direto da fábrica para Pessoa Física e cor Preto Perla Nera.
LANÇAMENTO LINHA CITROËN C3, BASALT E AIRCROSS 2026 (preços e versões). GOSTOU? DEIXA SEU LIKE!
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp