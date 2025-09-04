Citroën Basalt Dark Edition: quais são as novidades do SUV cupê? Modelo será vendido por R$ 114.990 custando menos que um Fiat Fastback Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/09/2025 - 09h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A ideia é oferecer um visual de apelo mais urbano usando elementos que atraem o público Citroën/Divulgação

A Citroën anunciou nesta semana a chegada da versão Dark Edition do Basalt ao mercado brasileiro. Trata-se da nova configuração topo de gama do SUV cupê, criada especialmente para o público nacional segundo a marca. A ideia é oferecer um visual de apelo mais urbano usando elementos que atraem público para outros SUVs como rodas escuras, logotipo na cor cinza, cor diferenciada e mais itens de série.

O modelo será vendido por R$ 114.990, custando menos que um Fiat Fastback que tem o mesmo motor, por exemplo, mantendo o apelo de custo benefício.

No primeiro semestre do ano o Basalt vendeu 10.017 unidades Citroën/Divulgação

No primeiro semestre do ano o Basalt vendeu 10.017 unidades, sendo de longe o bem mais sucedido C-Cubed. O C3 hatch, por exemplo, vendeu 6,6 mil unidades no mesmo período, mostrando bom desempenho de vendas. Mas o que muda no Basalt Dark Edition?

Visual de apelo urbano

O Basalt Dark Edition adota rodas de liga leve de 16 polegadas pintadas de preto, pedaleira esportiva, soleiras personalizadas, emblemas Dark Edition nas laterais e skid plates escurecidos. O logotipo da marca e o duplo chevron também aparecem em tonalidade preta. Outro diferencial é o aerofólio traseiro com detalhes em vermelho “Andre Red”, em referência ao fundador da marca, André Citroën.

‌



A carroceria pode ser escolhida nas cores Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray com teto preto ou Cinza Grafito com teto preto. Citroën/Divulgação

A carroceria pode ser escolhida nas cores Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray com teto preto ou Cinza Grafito com teto preto.

Interior do Citroën Basalt

O habitáculo segue a proposta escurecida, com bancos em tecido premium preto, que, na verdade, recebe um tom de tecido mais rugoso e emblemas laterais costurados. Há também costuras vermelhas contrastantes e tapetes. O painel recebe revestimento soft touch parcial em tom escuro, além de porta-objetos com acabamento preto. O câmbio tem detalhes em preto brilhante e o volante é revestido em material sintético com costura vermelha aparente.

‌



O painel recebe revestimento soft touch parcial em tom escuro, além de porta-objetos com acabamento preto Citroën/Divulgação

A versão inclui ainda apoio de braço para o motorista, pedaleira esportiva em preto com detalhes em prata e painel digital TFT de 7” colorido.

A versão inclui ainda apoio de braço para o motorista, pedaleira esportiva em preto com detalhes em prata e painel digital TFT de 7” colorido

Conectividade

O Basalt Dark Edition vem de série com a central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25”, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, conectada a seis alto-falantes. Há também porta USB tipo A e tomada 12V no painel, além de duas portas USB tipo C de carregamento rápido para os passageiros traseiros. É um avanço, mas o ponto rápido fica disponível somente na traseira e não se conecta com a multimídia.

‌



Citroën Basalt Dark Edition Citroën/Divulgação

O pacote de itens de série do Basalt Dark Edition inclui ar-condicionado automático digital, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro, monitoramento da pressão dos pneus (ITPMS), controle e limitador de velocidade, além de travamento automático das portas em movimento.

Citroën Basalt Dark Edition

Motor e desempenho

A versão Dark Edition é equipada com o motor Turbo 200, de até 130 cv de potência e 200 Nm de torque tanto com etanol quanto com gasolina. O câmbio é CVT com sete marchas simuladas e três modos de condução. É o mesmo usado no Citroën C3 You! e também na linha Aircross.

Citroën Basalt Dark Edition

Segundo a marca, o Basalt Dark Edition acelera de 0 a 100 km/h em 9,6 segundos com etanol e em 10 segundos com gasolina. O propulsor traz a tecnologia Multiair III, que ajusta em tempo real a abertura das válvulas de admissão, buscando melhor desempenho e eficiência.

Importância estratégica

Segundo Felipe Daemon, vice-presidente da Citroën para a América do Sul, o Basalt já representa mais de 50% das vendas da marca no Brasil desde seu lançamento, há um ano. A nova versão busca ampliar a competitividade no segmento B-SUV ao oferecer um produto mais completo e exclusivo, sem perder o foco na acessibilidade.

Citroën Basalt Dark Edition

Nos próximos dias o R7-Autos Carros vai trazer um teste exclusivo com a novidade.

Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 – R$ 114.990

Motor Turbo 200 de até 130 cv

Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport

1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel

2 Portas USB tipo C para 2ª fileira

Alarme

Apliques inferiores de para-choque dianteiro e traseiro (skid plates) escurecidos

Ar-condicionado automático e digital

Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist

Banco do motorista com ajuste de altura

Banco do motorista com apoia braço

Bancos com revestimento premium na cor preta

Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável

Bancos traseiros com apoio de cabeça com abas nas posições laterais

Bancos traseiros com apoio de cabeça regulável nas 3 posições

Bancos traseiros rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças)

Câmera traseira

Capa do retrovisor em preto brilhante

Citroën Connect touchsreen 10,25″ + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio, 6 alto-falantes e controle de áudio no volante

Controlador e limitador de velocidade

Detalhes na cor “Andre Red” na grade frontal e na coluna C

Direção com assistência elétrica

DRL com LED

Duplo Chevron e Logos escurecidos

Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro

Faróis de neblina • Interior escurecido

ITPMS - Monitoramento pressão dos pneus

Logotipo Dark Edition

Logotipo T200

Luz no porta-luvas e no porta-malas

Luzes indicadoras de direção nos retrovisores

Maçanetas na cor da carroceria

Painel com revestimento premium soft touch

Painel de instrumentos digital TFT 7″

Pedaleiras esportivas

Porta-objetos no painel com pintura escurecida

Protetor de soleiras dianteiras exclusiva “Dark Edition”

Retrovisores elétricos

Rodas de liga leve 16″ pintadas de preto

Sensores de estacionamento traseiro

Tapetes de carpete exclusivos

Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento

Volante com revestimento premium e costura aparente vermelha

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray com teto em preto e Cinza Grafito com teto em preto

Preços de setembro de 2025 válidos para faturamento direto da fábrica para Pessoa Física e cor Preto Perla Nera.

LANÇAMENTO LINHA CITROËN C3, BASALT E AIRCROSS 2026 (preços e versões). GOSTOU? DEIXA SEU LIKE!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.