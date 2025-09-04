Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Autos Carros

Citroën Basalt Dark Edition: quais são as novidades do SUV cupê?

Modelo será vendido por R$ 114.990 custando menos que um Fiat Fastback

Autos Carros|Marcos Camargo Jr

A ideia é oferecer um visual de apelo mais urbano usando elementos que atraem o público Citroën/Divulgação

A Citroën anunciou nesta semana a chegada da versão Dark Edition do Basalt ao mercado brasileiro. Trata-se da nova configuração topo de gama do SUV cupê, criada especialmente para o público nacional segundo a marca. A ideia é oferecer um visual de apelo mais urbano usando elementos que atraem público para outros SUVs como rodas escuras, logotipo na cor cinza, cor diferenciada e mais itens de série.

O modelo será vendido por R$ 114.990, custando menos que um Fiat Fastback que tem o mesmo motor, por exemplo, mantendo o apelo de custo benefício.

No primeiro semestre do ano o Basalt vendeu 10.017 unidades Citroën/Divulgação

No primeiro semestre do ano o Basalt vendeu 10.017 unidades, sendo de longe o bem mais sucedido C-Cubed. O C3 hatch, por exemplo, vendeu 6,6 mil unidades no mesmo período, mostrando bom desempenho de vendas. Mas o que muda no Basalt Dark Edition?

Visual de apelo urbano

O Basalt Dark Edition adota rodas de liga leve de 16 polegadas pintadas de preto, pedaleira esportiva, soleiras personalizadas, emblemas Dark Edition nas laterais e skid plates escurecidos. O logotipo da marca e o duplo chevron também aparecem em tonalidade preta. Outro diferencial é o aerofólio traseiro com detalhes em vermelho “Andre Red”, em referência ao fundador da marca, André Citroën.


A carroceria pode ser escolhida nas cores Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray com teto preto ou Cinza Grafito com teto preto. Citroën/Divulgação

A carroceria pode ser escolhida nas cores Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray com teto preto ou Cinza Grafito com teto preto.

Interior do Citroën Basalt

O habitáculo segue a proposta escurecida, com bancos em tecido premium preto, que, na verdade, recebe um tom de tecido mais rugoso e emblemas laterais costurados. Há também costuras vermelhas contrastantes e tapetes. O painel recebe revestimento soft touch parcial em tom escuro, além de porta-objetos com acabamento preto. O câmbio tem detalhes em preto brilhante e o volante é revestido em material sintético com costura vermelha aparente.


O painel recebe revestimento soft touch parcial em tom escuro, além de porta-objetos com acabamento preto Citroën/Divulgação

A versão inclui ainda apoio de braço para o motorista, pedaleira esportiva em preto com detalhes em prata e painel digital TFT de 7” colorido.

A versão inclui ainda apoio de braço para o motorista, pedaleira esportiva em preto com detalhes em prata e painel digital TFT de 7” colorido

Conectividade

O Basalt Dark Edition vem de série com a central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25”, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, conectada a seis alto-falantes. Há também porta USB tipo A e tomada 12V no painel, além de duas portas USB tipo C de carregamento rápido para os passageiros traseiros. É um avanço, mas o ponto rápido fica disponível somente na traseira e não se conecta com a multimídia.


Citroën Basalt Dark Edition Citroën/Divulgação

O pacote de itens de série do Basalt Dark Edition inclui ar-condicionado automático digital, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro, monitoramento da pressão dos pneus (ITPMS), controle e limitador de velocidade, além de travamento automático das portas em movimento.

Citroën Basalt Dark Edition

Motor e desempenho

A versão Dark Edition é equipada com o motor Turbo 200, de até 130 cv de potência e 200 Nm de torque tanto com etanol quanto com gasolina. O câmbio é CVT com sete marchas simuladas e três modos de condução. É o mesmo usado no Citroën C3 You! e também na linha Aircross.

Citroën Basalt Dark Edition

Segundo a marca, o Basalt Dark Edition acelera de 0 a 100 km/h em 9,6 segundos com etanol e em 10 segundos com gasolina. O propulsor traz a tecnologia Multiair III, que ajusta em tempo real a abertura das válvulas de admissão, buscando melhor desempenho e eficiência.

Importância estratégica

Segundo Felipe Daemon, vice-presidente da Citroën para a América do Sul, o Basalt já representa mais de 50% das vendas da marca no Brasil desde seu lançamento, há um ano. A nova versão busca ampliar a competitividade no segmento B-SUV ao oferecer um produto mais completo e exclusivo, sem perder o foco na acessibilidade.

Citroën Basalt Dark Edition

Nos próximos dias o R7-Autos Carros vai trazer um teste exclusivo com a novidade.

Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 – R$ 114.990

Motor Turbo 200 de até 130 cv

Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport

1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel

2 Portas USB tipo C para 2ª fileira

Alarme

Apliques inferiores de para-choque dianteiro e traseiro (skid plates) escurecidos

  • Ar-condicionado automático e digital
  • Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist
  • Banco do motorista com ajuste de altura
  • Banco do motorista com apoia braço
  • Bancos com revestimento premium na cor preta
  • Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável
  • Bancos traseiros com apoio de cabeça com abas nas posições laterais
  • Bancos traseiros com apoio de cabeça regulável nas 3 posições
  • Bancos traseiros rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças)
  • Câmera traseira
  • Capa do retrovisor em preto brilhante
  • Citroën Connect touchsreen 10,25″ + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio, 6 alto-falantes e controle de áudio no volante
  • Controlador e limitador de velocidade
  • Detalhes na cor “Andre Red” na grade frontal e na coluna C
  • Direção com assistência elétrica
  • DRL com LED
  • Duplo Chevron e Logos escurecidos
  • Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro
  • Faróis de neblina • Interior escurecido
  • ITPMS - Monitoramento pressão dos pneus
  • Logotipo Dark Edition
  • Logotipo T200
  • Luz no porta-luvas e no porta-malas
  • Luzes indicadoras de direção nos retrovisores
  • Maçanetas na cor da carroceria
  • Painel com revestimento premium soft touch
  • Painel de instrumentos digital TFT 7″
  • Pedaleiras esportivas
  • Porta-objetos no painel com pintura escurecida
  • Protetor de soleiras dianteiras exclusiva “Dark Edition”
  • Retrovisores elétricos
  • Rodas de liga leve 16″ pintadas de preto
  • Sensores de estacionamento traseiro
  • Tapetes de carpete exclusivos
  • Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento
  • Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento
  • Volante com revestimento premium e costura aparente vermelha
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray com teto em preto e Cinza Grafito com teto em preto
  • Preços de setembro de 2025 válidos para faturamento direto da fábrica para Pessoa Física e cor Preto Perla Nera.

LANÇAMENTO LINHA CITROËN C3, BASALT E AIRCROSS 2026 (preços e versões). GOSTOU? DEIXA SEU LIKE!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.