Citroën C3, Aircross e Basalt chegam à linha 2026 com novidades

A Citroën vem traçando uma linha de crescimento no Brasil após um período nebuloso pré Stellantis. A marca cresceu 37% nas vendas no primeiro semestre de 2025 com destaque para o Basalt que hoje é o modelo mais vendido da marca. É o melhor resultado desde 2011. Agora a marca Citroën apresenta a linha 2026 com diversas novidades para o C3 hatch, Aircross (que oficialmente perdeu o nome “C3”) e Basalt.

Citroën C3 e Aircross XTR

Trazem uma proposta mista e apelo off road leve. A linha traz emblemas exclusivos “XTR” no capô e laterais de porta, dianteira com acabamento escuro e rodas de liga leve cinza aro 15 no C3 e 17 polegadas no Aircross com pneus especiais.

Na traseira há novos emblemas

“Aircross”centralizado e detalhes de acabamento nos pára-choques. Está disponível nas cores preto, branco e cinza. O Aircross tem acabamento escuro na grade e suando o C3 permanece com o mesmo estilo já conhecidos. O C3 hatch também ganha painel colorido digital antes disponível só no Basalt e Aircross.

Há novas tomadas USB-C para carga rápida de celulares. No interior a linha XTR traz um tecido de revestimento no painel, pomo de cambio e volante todos com costura verde. Os bancos em couro recebem a aplicação do logo “XTR” cinza e verde na parte superior.

“Estamos felizes e orgulhosos mas estamos inquietos pois há muito mais o que ser feito por essa marca adiante. Temos escutado o consumidor que traz reflexões sobre os nossos produtos e em cima disso pudemos construir um lineup 2026”, diz Felipe Daemon, diretor da Citroën no Brasil.

O motor do C3 XTR é o 1.0 Firefly de 71/75cv combinado com câmbio manual e no Aircross segue também com o T200 de 125/130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio automático do tipo CVT.

Citroën Basalt Dark Edition

Basalt Dark Edition

A versão Dark Edition do SUV cupê ganha acabamentos exclusivos com com logo escurecido, grade escura com detalhe vermelho vertical no pára-choque, logotipo preto brilhante bem como as rodas de liga leve e o defletor no vigia com detalhe vermelho também presente nas portas traseiras. No interior o Basalt recebe revestimento de tecido no painel com couro preto e costura vermelha. Esse detalhe se repete no volante e no pomo do câmbio e a Multimídia de 10” recebe uma nova moldura. Os bancos recebem uma faixa vermelha discreta na parte superior do revestimento de couro com um detalhe da versão nas laterais.

Também recebe pedaleiras em inox e soleira específica da versão. o Basalt Dark Edition também ganha portas UsB-C, ar condicionado digital e mantém itens como painel digital colorido de 7 polegadas. O Basalt Dark Edition tem as cores preto e cinza escuro sendo que o cinza Sting Gray está disponível por tempo limitado. Essa versão tem sempre motor T200 turbo de 130cv e 20,4kgfm de torque. Citroën linha 2026 Ao todo são 11 versões nos três modelos Citroën.

Em geral, os carros ganham novos acabamentos para reduzir o Feedback de clientes que reclamavam do perfil interno dos carros segundo a própria marca admitiu. A linha C3, Aircross e Basalt recebe novos acabamentos internos, novos revestimentos nos bancos, painel com acabamento soft touch parcial, apoio de braço, borda “ultrafina” para a multimídia, controle dos vidros traseiros também na porta do motorista e duas entradas USB-C para carga rápida de celulares.

Olhando para modelos específicos o Citroën C3 ganha ar condicionado digital e painel digital colorido de 7 polegadas na versão You! com motor T200.

O Aircross ganha novos emblemas com nome do carro centralizado na tampa traseira e nova cor Cosmo Blue.

Já o Basalt ganha sensor de estacionamento já para as versões Feel e manual e automático e ar condicionado digital para a versão Feel.

