Fiat Fastback Limited: discrição e velocidade agora na linha 2026 Estilo cupê agrada, porém, motor 1.3 que chega a 210km/h é o seu ponto mais forte na briga por espaço Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/09/2025 - 18h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h00 )

O Fiat Fastback recebeu mudanças pontuais na linha 2026 em todas as suas versões. Uma das opções da gama é a nova versão “Limited” que perdeu o “powered by Abarth” ganhando visual mais discreto sem perder o brilho o motor 1.3 turbo dentro de um carro leve. Além disso, ficou mais equipado com mínima mudança de preço. Assim, o R7-Autos Carros testou o Fastback Limited 2026 com suas mudanças principais.

Fiat Fastback Limited 2026 Marcos Camargo Jr

Mudanças de design linha 2026

Talvez a versão mais divertida da gama do Fastback seja a Limited. Primeiro que dentro do novo visual com grade vertical, farois em LED e agora teto panorâmico (ainda que seja opcional), o resultado do design ficou interessante com as novas molduras inferiores na cor do carro. O estilo mais elegante faz o Fastback parecer ainda maior.Por dentro as mudanças são mínimas.

Fiat Fastback Limited 2026 Marcos Camargo Jr

Interior com mínimas mudanças

‌



Há um novo apoio lateral para os braços e novos acabamentos na moldura central, um ponto diferenciado em relação ao irmão Pulse. Nessa versão o Fastback mantém os atributos como painel digital de 7 polegadas, multimídia de 10 polegadas com câmera e sensor de ré entre outros.

Fiat Fastback Limited 2026 Marcos Camargo Jr

O Fasbtack também vem bem equipado de série e desde as versões de entrada traz itens como sensor de chuva, retrovisor interno fotocrômico, farol alto automático, partida remota, câmera de ré, maçanetas na cor da carroceria, retrovisores externos em black piano, rodas de liga leve diamantadas (nesta versão aro 18), painel de portas dianteiro em tecido e volante em couro.

‌



Fiat Fastback Limited 2026 Marcos Camargo Jr

Motor é ponto alto mas perdeu potência.

O Fiat Fastback Limited Edition 20266 e oferece um bom desempenho com o motor 1.3 turbo de 176 cv e 27,5 kgfm de torque, que é potente e flexível, sem comprometer tanto o consumo e mantém câmbio automático de seis velocidades. Nos dados de desempenho ele faz 0-100km/h em 8,5s e chega a 210km/h.

‌



Fiat Fastback Limited 2026 Marcos Camargo Jr

Não é tão brilhante quanto o Abarth que faz o mesmo em 7,6s e nem tem a suspensão mais rígida porém para uma proposta de estrada e para quem não abre mão do desempenho o Limited ainda custa R$ 6 mil a menos que o Abarth.

Diante da versão Impetus Hybrid, o Limited custa R$ 4 mil a mais e não estamos falando do motor T200 de 130cv mas de 46cv a mais que fazem toda a diferença.

Fiat Fastback Limited 2026 Marcos Camargo Jr

O carro ainda se destaca pelo design, porta-malas espaçoso de 516 litros, e a presença de tecnologia, como o carregamento por indução, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, e assistências de condução. Não é um pacote completo com controle de cruzeiro adaptativo mas tem ponto cego, alerta de frenagem e quatro airbags.

Fiat Fastback Limited 2026 Marcos Camargo Jr

VEJA AQUI OS PREÇOS E VERSÕES do FASTBACK 2026

Alguns pontos de atenção são o espaço no banco traseiro que ainda sacrifica a vida de quem viaja atrás, o sistema de freios a tambor na traseira, que apesar de mais barato de manter, tem menor eficiência em frenagens extremas.

Fiat Fastback Limited 2026 Marcos Camargo Jr

Na prática o Fastback se mostra um dos carros mais versáteis da Fiat. Melhorou no acabamento, essa versão tem apelo mais discreto com toque esportivo e o motor 1.3 brilha mais que seus concorrentes na mesma faixa de preço.

Fiat Fastback Limited 2026 Marcos Camargo Jr

Estamos falando de versões completas de modelos como Volkswagen T-Cross, novo Nissan Kicks, novo Chevrolet Tracker e Hyundai Creta que oferecem na média 120cv de potência enquanto o Fiat é mais ágil com custo benefício interessante.

Fiat Fastback Limited 2026 Marcos Camargo Jr

São opcionais o teto solar chamado acote Sunroof (R$ 5.990,00) de acionamento elétrico e Connect Me (conexão com aplicativo e serviços remotos) com monitoramento de ponto cego (R$ 3.990,00).

Fiat Fastback Limited 2026 Marcos Camargo Jr

Entre os pontos que poderiam ser melhores o Fastback tem as mesmas características. Ainda há acabamentos que poderiam ser melhor finalizados no painel. Há peças desniveladas e plástico simples no encaixe interno.

Fiat Fastback Limited 2026 Marcos Camargo Jr

Nada que seja tão gritante considerando a média do segmento mas poderia ser melhor. O consumidor, pelo visto, não liga para os poréns.

O Fiat Fastback vendeu 5.040 unidades apenas em um mês considerando agosto de 2025. Com 27 crossovers no mercado o Fastback se mostra uma proposta acertada dentro do segmento disputado de modelos compactos.

