Citroën vende unidades 2024/25 com até R$ 18 mil de desconto Basalt foi incluído na promoção mas todas as unidades são 2024/25 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/02/2025 - 17h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 18h05 )

A Citroën anunciou condições especiais para a venda dos modelos C3, Aircross e Basalt até o dia 6 de março. A marca do grupo Stellantis incluiu até seu mais recente produto na ação comercial válida na rede de concessionários.

O C3 1.0 Live (motor Firefly de 75cv) 2024/2025, equipado com câmbio manual, sai por R$ 70.590 com a possibilidade de financiamento em 48 parcelas de R$ 599 mais a entrada. Já a versão Live Pack 1.0, o hatch sai de R$ 85.390 por R$ 78.090 e ainda com R$ 4 mil de bônus na troca do usado. Para ambas as ofertas, a primeira parcela é só depois da Páscoa.

Citroën C3 e Aircross recebem mudanças na linha 2025/25 (Citroën Stellantis Divulgação)

Já o Citroën C3 Aircross (motor 1.0 turbo T200 de 130cv e 20,4kgfm de torque) 2024/2025 em sua versão Shine topo de linha e na configuração para sete lugares, sai de R$ 139.090 por R$ 120.690. Nesse produto além do financiamento taxa zero o cliente tem R$ 4 mil de bônus na troca do usado. No caso de compra para PcD, os descontos praticados, que antes eram de 11%, aumentaram para 15%.

Há ofertas também para as opções com câmbio automático. A Feel 1.0 Turbo sai de R$ 115.700 por R$ 99.990, e, com essa versão, o Basalt passa a ser o SUV Turbo automático mais acessível do Brasil. Já a topo de linha, Shine, está com desconto de R$ 11 mil – de R$ 117.000 por R$ 105.899. Vale ressaltar que todas as versões do SUV Coupe, incluindo todas as opções de cores e teto bitom, enquadram-se no benefício fiscal para PCD. Várias montadoras tem anunciado promoções e descontos para unidades fabricadas em 2024 que já não se enquadram nas regras de emissões do Proconve L8.

