Com Lula, GAC anuncia fábrica em Goiás para produção nacional

Com Luma, GAC anuncia fábrica em Goiás para produção nacional Três veículos serão feitos no país e especulação sobre parceria com a Mitsubishi aumentam Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/05/2025 - 20h30 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h30 )

A GAC é uma das marcas chinesas confirmadas para o Brasil e hoje, durante um encontro em Pequim, o grupo anunciou ao presidente Luís Inácio Lula da Silva que irá se instalar em Catalão, Goiás, com um investimento da ordem de US$ 1,75 bilhão, cerca de R$ 7,3 bilhões.

Com estreia marcada para 23 de maio, a GAC já está preparando os primeiros concessionários conforme o R7-Auros Carros já havia antecipado.

Catalão é a sede da HPE que representa a Mitsubishi Motors no país e depois de especulações sobre uma possível compra da fábrica, a GAC desmentiu a notícia. Porém não disse se faria um uso compartilhado nos moldes do que a Geely anunciou com a Renault no Brasil onde os chineses irão usar a fábrica paranaense para montar seus modelos aqui.

Os executivos de GAC disseram que ao todo serão três modelos feitos no Brasil: um híbrido e dois elétricos.

