Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Autos Carros

Com promoção, Nissan tem picape topo de linha mais barata do Brasil

Para acelerar vendas, Nissan oferece versão Platinum por preço abaixo dos R$ 260 mil

Autos Carros|Marcos Camargo Jr

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025
Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

A Nissan promove, neste mês de agosto, condições comerciais especiais para as versões mais equipadas da picape Frontier 2025. Os modelos contemplados são a Pro-4X, com apelo fora-de-estrada, e a Platinum, voltada ao público que prioriza conforto e sofisticação. Os preços são bem atrativos e equivalem a versões de entrada de concorrentes como Ford Ranger, Chevrolet S10 e Toyota Hilux por exemplo.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025
Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Na rede de concessionárias da marca, a Pro-4X está disponível por R$ 259.990, enquanto a Platinum sai por R$ 255.990. Ambas são produzidas em Córdoba, na Argentina, e fazem parte da linha 2025 da picape média. As ofertas estão válidas em mais de 200 pontos de venda da Nissan em todo o Brasil.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025
Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Construída sobre chassi de longarinas, a Frontier utiliza suspensão traseira de eixo rígido com molas helicoidais e sistema multibraço, solução que substitui o feixe de molas tradicional e favorece a estabilidade. Na dianteira, adota braço duplo com barra estabilizadora. Todas as versões utilizam o motor 2.3 biturbo a diesel, com 190 cv e 45,9 kgfm, acoplado a câmbio automático de sete marchas e tração 4x4 com reduzida.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025
Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

O portfólio da Frontier inclui seis configurações, atendendo desde perfis aventureiros até clientes que procuram um veículo para uso profissional ou focado no conforto. A produção do modelo deverá deixar a Argentina e passar integralmente para a planta de Aguascalientes, no México, encerrando a fabricação no complexo de CIVAC.


Marcos Camargo Jr. 26.05.2025
Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Entre os principais equipamentos, estão câmera com visão 360º, detector de objetos em movimento, teto solar elétrico, central multimídia de 8 polegadas, seis airbags, sistema Isofix, bancos com tecnologia “Gravidade Zero”, controles de tração e estabilidade, bloqueio de diferencial manual e automático, assistente de descida e de partida em rampas, entre outros recursos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.