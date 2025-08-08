Com promoção, Nissan tem picape topo de linha mais barata do Brasil Para acelerar vendas, Nissan oferece versão Platinum por preço abaixo dos R$ 260 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/08/2025 - 18h48 (Atualizado em 08/08/2025 - 18h48 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

A Nissan promove, neste mês de agosto, condições comerciais especiais para as versões mais equipadas da picape Frontier 2025. Os modelos contemplados são a Pro-4X, com apelo fora-de-estrada, e a Platinum, voltada ao público que prioriza conforto e sofisticação. Os preços são bem atrativos e equivalem a versões de entrada de concorrentes como Ford Ranger, Chevrolet S10 e Toyota Hilux por exemplo.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Na rede de concessionárias da marca, a Pro-4X está disponível por R$ 259.990, enquanto a Platinum sai por R$ 255.990. Ambas são produzidas em Córdoba, na Argentina, e fazem parte da linha 2025 da picape média. As ofertas estão válidas em mais de 200 pontos de venda da Nissan em todo o Brasil.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Construída sobre chassi de longarinas, a Frontier utiliza suspensão traseira de eixo rígido com molas helicoidais e sistema multibraço, solução que substitui o feixe de molas tradicional e favorece a estabilidade. Na dianteira, adota braço duplo com barra estabilizadora. Todas as versões utilizam o motor 2.3 biturbo a diesel, com 190 cv e 45,9 kgfm, acoplado a câmbio automático de sete marchas e tração 4x4 com reduzida.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

O portfólio da Frontier inclui seis configurações, atendendo desde perfis aventureiros até clientes que procuram um veículo para uso profissional ou focado no conforto. A produção do modelo deverá deixar a Argentina e passar integralmente para a planta de Aguascalientes, no México, encerrando a fabricação no complexo de CIVAC.

‌



Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Entre os principais equipamentos, estão câmera com visão 360º, detector de objetos em movimento, teto solar elétrico, central multimídia de 8 polegadas, seis airbags, sistema Isofix, bancos com tecnologia “Gravidade Zero”, controles de tração e estabilidade, bloqueio de diferencial manual e automático, assistente de descida e de partida em rampas, entre outros recursos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.