Nova geração da Toyota Hilux 2026 é flagrada em testes Picape deve receber atualização e inédito sistema híbrido do Land Cruiser Autos Carros|Marcos Camargo Jr 25/06/2025 - 16h30

Toyota Hilux 2026 @kurdistan_automotive_blog_/Reprodução

A Toyota já testa a nova geração da Hilux 2026 e as primeiras imagens da utilitária já começam a surgir em vários países. Desta vez, a picape apareceu camuflada no Oriente Médio que é um dos maiores mercados da picape. A Hilux 2026 vai ganhar um novo visual e, também, deve receber uma atualização no sistema eletrificado que já existe no Land Cruiser Prado.

Nas imagens divulgadas pela página do Instagram @kurdistan_automotive_blog_ é possível ver alguns detalhes da nova Toyota Hilux, que ganhará uma nova grade frontal, novos faróis dianteiros com uma nova assinatura luminosa. A traseira, que também aparece toda camuflada, terá novo santoantônio e novas lanternas. Não há imagens do interior.

Toyota Hilux 2026 @kurdistan_automotive_blog_/Reprodução

Em relação à motorização, segundo sites asiáticos, a picape deve receber atualização no sistema híbrido leve de 48V. Vale informar que o lançamento da nova geração da Toyota Hilux deve ser lançada ainda neste ano em países asiáticos, sendo que a Tailândia deve ser o primeiro país a receber o modelo. Não há informações sobre a picape ser vendida no mercado brasileiro.

