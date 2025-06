Como é acelerar o Fiat Fastback 2026 em um autódromo? Testamos SUV cupê ganha versão Fastback esportiva renovada e com teto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/06/2025 - 02h00 ) twitter

Fiat Fastback 2026 Fiat/Divulgação

A versão esportiva Fastback Abarth é a topo de linha do SUV cupê que chegou nesta semana ao mercado. Um pouco mais descolado das demais quatro versões, a Abarth tem visual esportivo e uma fórmula diferente de motorização que o R7-Autos Carros testou no novo autódromo Race Ville em Brotas, interior paulista. Mas quais foram as mudanças do Fastback na linha 2026?

Fiat Fastback 2026 Fiat/Divulgação

Visual distante dos demais

O Abarth tem uma fórmula de motorização e de visual que remonta aos clássicos modelos esportivos da linha Fiat. No Abarth o Fastback ganha uma dianteira exclusiva com grades aletadas e verticais com um detalhe vermelho e o logo “Abarth” maiúsculo, detalhe do escorpião no lugar do Fiat Flag, rodas na cor preta com desenho exclusivo e 18 polegadas e logo Abarth nas laterais. A cor da carroceria também segue em uma moldura que “enche melhor” o visual.

Fiat Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 28.06.2025

Interior específico e esportivo

Por dentro a versão Abarth mantém o painel digital e multimídia de 10 polegadas com linguagem própria, uma faixa vermelha na parte central do painel sobre o tecido que imita fibra de carbono e detalhes estéticos como o emblema Abarth no mesmo painel. Também recebe a aplicação de um tecido em vinil na porta dianteira.

Fiat Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 28.06.2025

Outra novidade são os novos bancos com uma porção superior ampliada e tecido com detalhe do escorpião e logo “Abarth” sendo que o do motorista tem ajustes elétricos.

Motor do Fastback Abarth

Sob o capô do Fastback Abarth está o motor T270 com a calibração mais potente de 185cv. Vale lembrar que esse motor segue na versão Limited porém com 176cv. No Abarth há suspensão específica com molas, amortecedores e freios que ainda mantém o sistema de tambor traseiro em um veículo esportivo. O escapamento duplo também difere das demais versões e confere um ronco aberto mas sem exageros. Nos dados de desempenho o Abarth alcança 220km/h e acelera de 0-100km/h em 7,6s.

Fiat Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 28.06.2025

Teste dinâmico

O Fastback Abarth sabe acelerar com outro comportamento bem distante das versões com motor T200. O T270 tem 185cv com 27kgfm e o câmbio automático é Aisin de seis marchas e não CVT de sete velocidades. Ainda que a transmissão continuamente variável seja bem calibrada um câmbio tradicional confere mais emoção. Na primeira curva que é um mergulho no Race Ville, o Fastback Abarth é instigante e convida a pisar mais fundo enquanto o ronco do escapamento duplo se abre e o carro dispara.

Fiat Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 28.06.2025

Na primeira curva, se a tangência for feita da forma correta é possível aproveitar melhor o acelerador. Se não for, o controle de estabilidade e o ABS atuam para cortar a aceleração, o que é normal. Na subida, o acelerador é novamente exigido mas na curva seguinte se nota que a altura do carro “joga contra” e ao frear fundo a traseira balança um pouco. Fosse mais baixo e caso tivesse um freio traseiro melhor isso talvez não acontecesse.

Fiat Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 28.06.2025

Com o botão Poison o ronco parece mais alto e fica mais fácil se manter em velocidade. O carro mostra no painel digital elementos como pressão da turbina, força G e dados básicos de velocidade.

Fiat Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 28.06.2025

Ao fim e ao cabo o Fastback pode ser um carro divertido na pista, com a emoção que as versões turbo 200 não terão. Para quem se dispõe a pagar R$ 177,9 mil, a entrega de potência dentro de um carro leve é a melhor do segmento.

