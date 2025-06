Fastback 2026 estreia novo visual em 5 versões incluindo a Abarth Nova dianteira, teto solar opcional e novos detalhes para o Abarth: veja os preços de todas as versões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/06/2025 - 08h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 08h02 ) twitter

Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 27.06.2025

O Fiat Fastback está perto de completar três anos de lançamento e recebe suas primeiras mudanças nestes três anos de vida. Recebe novo visual, novos itens de série e mantém em linha a versão Abarth com 185cv. Os preços começam em R$ 119,9 mil na versão turbo 200 e chegam a R$ 177,9 mil na esportiva Abarth.

Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 27.06.2025

O R7-Autos Carros testou as mudanças do Fiat Fastback 2026 em uma estrada entre a cidade de Águas de São Pedro e Brotas no interior paulistas bem como a versão Abarth no autódromo Race Ville. Mudanças visuais O Fiat Fastback ganha uma nova dianteira com atualização da grade e pára-choque de orientação mais vertical com aletas, entrada de ar vertical nas extremidades, as versões Impetus T200 Hybrid e Limited Edition T270 ganham opção do pacote Sunroof com teto panorâmico, farol de neblina em led e iluminação no para-sol.

Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 27.06.2025

Na versão Impetus as molduras inferiores são oferecidas na cor da carroceria. A versão Impetus T200 Hybrid conta com acabamentos escurecidos no exterior e novas rodas de liga leve 18″. Já a Limited Edition T270 possui acabamentos cromados externos,além de rodas diamantadas. O novo para-choque traseiro, aplicado como opcional naImpetus, é item de série na versão Limited Edition.

Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 27.06.2025

Interior Por dentro as mudanças são bem mais sutis. As mudanças na versão Audace T200 Hybrid incluem novo painel de portas dianteirasem tecido. Como opcional, o modelo oferece Fiat Connect////Me que é um controle via aplicativo. Na opção de entrada Turbo 200, o pacote Smart Drive diferencia a versão com acabamento em preto brilhante nos retrovisores, maçanetas externas na cor da carroceria, carregador por indução, câmera de ré, key less e partida remota.

Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 27.06.2025

O Fastback também oferece alguns itens do pacote de ADAS com frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, e a comutação dos faróis. Também mantém como item de série o carregador por indução, painel full digital e o sistema multimídia com até 10,1 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 27.06.2025

Na linha 2026, as cores do Fastback são: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Prata Bari,Cinza Strato, Cinza Silverstone e Azul Amalfi (exclusiva para versões híbridas).

Motorização sem mudanças Na linha do Fastback 2026 o motor é o T200 de 125/130cv e 20kgfm de torque disponível na versão “Turbo 200” sendo a única 1.0 sem eletrificação.

Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 27.06.2025

As versões Audace e Impetus mantém o motor T200 com sistema híbrido leve 12v que substitui o motor de partida e alternador por uma máquina mas mantém os 130cv e 20kgfm de torque prometendo até 10% de economia. O sistema foi atualizado no primeiro semestre pela Fiat e está disponível também para os clientes que adquiriram o Fastback e Pulse HYBRID desde o final do ano passado.

Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 27.06.2025

As versões Limited e Abarth usam o motor 1.3 turbo T270 com duas calibrações distintas. Na Limited o motor tem 176cv e 27kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis marchas e na Abarth são 185cv e 27kgfm de torque com calibração específica de molas, amortecedores e direção elétrica.

Fastback 2026 Fiat/Divulgação

“O Fastback é um SUV compacto bem sucedido na história recente da Fiat. O cupê ganha novo visual, novos itens de série esperados como teto panorâmico, novas rodas, novos faróis de neblina em LED bem como as lanternas e molduras na cor do carro” disse Felipe Salum, diretor de Marketing da Fiat.

Fastback 2026 Fiat/Divulgação

Fastback Abarth 2026 Um dos grandes sucessos da linha Fastback é a versão esportiva Abarth. Ela ganha recebe uma dianteira exclusiva com grades aletadas e verticais com um detalhe vermelho e o logo “Abarth” maiúsculo, detalhe do escorpião no lugar do Fiat Flag, rodas na cor preta com desenho exclusivo e 18 polegadas e logo Abarth nas laterais.

Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 27.05.2025

Por dentro a versão Abarth mantém o painel digital e multimídia de 10 polegadas com linguagem própria, uma faixa vermelha na parte central do painel sobre o tecido que imita fibra de carbono e detalhes estéticos como o emblema Abarth no mesmo painel. Também recebe a aplicação de um tecido em vinil na porta dianteira.

Fastback 2026 Fiat/Divulgação

Outra novidade são os novos bancos com uma porção superior ampliada e tecido com detalhe do escorpião e logo “Abarth” sendo que o do motorista tem ajustes elétricos.

Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 27.05.2025

Sob o capô está o motor T270 com a calibração mais potente de 185cv. No Abarth há suspensão específica com molas, amortecedores e freios que ainda mantém o sistema de tambor traseiro em um veículo esportivo. Nos dados de desempenho o Abarth alcança 220km/h e acelera de 0-100km/h em 7,6s.

Fastback 2026 Fiat/Divulgação

Confira a lista de itens e preçosFiat Fastback T200:Motor T200 1.0 de 125/130cv e 20,4kgfm de torque • Transmissão Automática CVT • Perfil de condução• Freio eletrônico de estacionamento • Cluster 3,5” • Multimídia de 8,4”• A/C digital• Freio Autohold• Sensor de estacionamento traseiro • Farol em LED• Retrovisores elétricos• Rodas de liga leve 17”• Bancos em tecido• Volante P.UR$ 119.990,00

Fastback 2026 Fiat/Divulgação

Fiat Fastback Audace T200 Hybrid – todos os equipamentos do T200 AT mais:• Motor T200 hybrid de 130cv e 20,4kgfm de Tower • Keyless (acesso sem chave)• Carregador por indução de celular • Lane Keep Assist• AEB• Multimídia 10,1”• Detecção de chuva• Retrovisor fotocrômico• Farol alto automático• Partida remota• Câmera de ré• Maçanetas na cor da carroceria• Retrovisores externos em black piano• Roda de liga leve 17” diamantada• Painel de portas dianteiro em tecido• Volante em couro• Opcionais: Serviços conectadosR$ 159.990,00

Fastback 2026 Fiat/Divulgação

Fiat Fastback Impetus T200 Hybrid – todos os equipamentos do Audace mais:• Cluster 7”• Sensor de estacionamento dianteiro• Luz no retrovisor externo• Retrovisor com rebatimento• Rodas de liga leve 18”• Telo bicolor• Bancos em couro• Painel de portas dianteiro em couro• Opcionais: banco de couro ecológico claro, serviços conectados commonitramento de ponto cego e pacote SunroofR$ 167.990,00

Fastback 2026 Fiat/Divulgação

Fiat Fastback Limited Edition – todos os equipamentos do Impetus T200 Hybrid mais:• Motor T270• Câmbio AT 6 marchas• Molduras inferiores na cor da carroceria• Opcionais: pacote Sunroof e serviços conectados com monitramento de pontocegoR$ 171.990,00

Fastback 2026 Fiat/Divulgação

Fastback Abarth – todos os equipamentos da Limited Edition mais:• Calibração esportiva• Serviços conectados• Monitoramento de ponto cego• Teto panorâmico• Banco do motorista com ajuste elétrico• Rodas 18” exclusivas• Ponteiras esportivas• Spoiler preto• Bancos esportivos em couro• Farol de neblina em LEDOpcionais do Fiat FastbackT200Pack Smart Drive: R$ 4.000,00AudaceConnect Me: R$ 2.990,00ImpetusConnect Me + alerta de ponto cego: R$ 3.990,00Sunroof pack (teto solar): R$ 4.990,00Banco de couro ecológico claro: R$ 1.340,00Limited Edition Connect Me + blindspot: R$ 3.990,00Sunroof pack: R$ 5.990,00

