Comparativo: Chevrolet Spark e Dolphin 2026 (qual é o melhor?)

Nessa semana a GM apresentou finalmente o elétrico Spark EUV, SUv compacto 100% elétrico que chega em versão única com três opções de personalização. A GM não deu muitos detalhes técnicos sobre a novidade mas o preço foi divulgado e parte de R$ 159,9 mil. O Spark mira diretamente o BYD Dolphin, segundo elétrico mais vendido do país que já está na linha 2026 com a versão GS. Mas quais são as entregas de cada elétrico? Qual vale mais a pena?

BYD Dolphin BYD/Divulgação

Mundos distintos

Vale lembrar que a proposta do Dolphin e do Spark são diferentes. O Dolphin é um hatch ou monovolume de linhas mais modernas por fora e por dentro e o Spark tem visual “quadradinho” mantendo linhas mais retas inspiradas em SUVs grandes.

Chevrolet Spark Chevrolet/Divulgação

Dimensões

O Spark EUV tem 3,99m de comprimento, 2,56 metros de entre-eixos, 1,76 m de largura e 1,73 m de altura com 385 litros de porta malas.

BYD Dolphin BYD/Divulgação

Já o BYD Dolphin tem 4,12 m de comprimento, 1,77 m de largura, 1,57 m de altura, 2,70 m e 345 litros no porta-malas. Nesse ponto o Chevrolet oferece mais espaço interno e maior porta malas.

Chevrolet Spark Chevrolet/Divulgação

Motor: desempenho próximo mas GM vence

O motor do Spark EUV é formado por um motor elétrico traseiro de 101cv e 18,4 kgfm de torque com autonomia de 285km pelo Inmetro alimentado por baterias de íons de lítio com 41,9 kWh. A velocidade máxima é de 150 km/h. O 0-100km/h é feito em 8,9s segundo o fabricante chinês Baojun. Os dados ainda não foram divulgados pela GM no Brasil.

Chevrolet Spark Chevrolet/Divulgação

Já o Dolphin tem 95 cv e 18,3 kgfm e a velocidade máxima também de 150 km/h. Ja o 0-100 km/h é feito em 10,9 segundos e as baterias são de LFP (lítio ferro fosfato) com 44,9 kWh com autonomia de 291 km pelo Inmetro.

Lista de itens de série

O Dolphin tem lista que é referência com seis airbags (nota máxima nos testes de colisão do Euro NCAP), câmera visão 360°, central multimídia com tela de 12,8″ com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, piloto automático, freio eletrônico com auto hold,controle de estabilidade e tração e assistente de subida em rampas. Na linha 2026 o Dolphin ganhou banco do motorista com ajuste elétrico, retrovisores elétricos rebatíveis, ajuste de profundidade e carregador por indução de 50 W.

BYD Dolphin BYD/Divulgação

Já o Spark EUV não teve toda a lista de itens de série divulgado mas tem seis airbags mas ainda não passou pelo teste de colisão. Na China ele traz piloto automático adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem automática, alerta de colisão traseira e assistente de permanência em faixa. A central multimídia de 10,1 polegadas e o painel digital tem 8,8 polegadas, além de sensores dianteiros e traseiros de estacionamento.

Chevrolet Spark Chevrolet/Divulgação

Preços

O Dolphin GS 2026 teve o preço reduzido para R$ 149,9 mil enquanto o Chevrolet Spark foi anunciado por R$ 159,9 mil. No BYD a garantia é de seis anos para o veículo e oito para as baterias e no Chevrolet a marca ainda não divulgou todos os detalhes mas a linha nacional passou a contar com garantia de cinco anos.

