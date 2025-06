Confira os 15 carros mais vendidos na primeira quinzena de junho de 2025 Tracker despenca, Corolla Cross reassume liderança e HB20 se mantém em terceiro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/06/2025 - 14h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os primeiros dados de venda deste mês de junho apontam mudanças importantes no ranking dos veículos mais vendidos do país. Entre 01 e 15 de junho de 2025, embora o Polo tenha se mantido líder com 6.455 unidades vendidas e a Strada tenha ficado em segundo lugar com 5.712 as posições intermediárias mudaram bastante.

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

O Hyundai HB20 teve 4.560 unidades emplacadas e deve se manter líder na categoria de varejo (o Polo vende bem mas grande parte dos emplacamentos é no segmento de atacado) enquanto o T-Cross segue líder entre os SUvs vendendo 4.292 unidades em 15 dias.

Marcos Camargo Jr. 16.12.2024 Marcos Camargo Jr. 16.12.2024

O Creta segue indo muito bem com 3.072 unidades mas bem distante do líder enquanto o Honda HR-V que acaba de ganhar um leve facelift emplacou 2.841 unidades.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024 Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

A Chevrolet vendeu só 2.730 unidades do Onix, uma redução visível nas vendas nos últimos meses. Já o Tracker que passará por uma reestilização em breve nem aparece entre os mais vendidos, um fato inédito. Vale destacar que a GM está preparando mudanças importantes para o SUV e também para o hatch/sedã.

‌



Saveiro Extreme Marcos Camargo Jr

A Saveiro também cresceu nos últimos meses e se mantém competitiva: 2.693 unidades em 15 dias. O Corolla Cross voltou a liderar as vendas com 2.680 unidades deixando o Compass para trás com 2.055 unidades apesar dos descontos sucessivos da marca para a linha do SUv compacto.

‌



1º VW POLO 6.455

2º FIAT STRADA 5.712

‌



3º HYUNDAI HB20 4.560

4º VW T-CROSS 4.292

5º FIAT ARGO 3.618

6º HYUNDAI CRETA 3.072

7º HONDA HR-V 2.841

8º FIAT MOBI 2.765

9º CHEVROLET ONIX 2.730

10º VW SAVEIRO 2.693

11º TOYOTA COROLLA CROSS 2.680

12º CHEVROLET ONIX PLUS 2.390

13º VW NIVUS 2.246

14º TOYOTA HILUX 2.196

15º JEEP COMPASS 2.055

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.