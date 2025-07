Confirmado: Fiat 500 híbrido na Europa ganha motor conhecido no Brasil Compacto ganha sistema híbrido leve após pressão dos consumidores Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/07/2025 - 13h47 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h47 ) twitter

A Fiat lançou o 500 híbrido na Europa. Depois da versão elétrica não vender como a marca esperada, chega a esperada versão híbrida leve com sistema do Pulse e Fastback equipada com motor 1.0 Firefly do Mobi e, também, do Argo. Apesar da estreia as vendas só começam novembro.

Fabricado em Mirafiori, na Itália, o Fiat 500 Hybrid mantém o visual icônico com pequenas mudanças. O interior também ganhará uma nova central multimídia e cluster digital, além de novos acabamentos no interior.

Sob o capô, o compacto vem equipado com motor 1.0 Firefly, que também equipa o Citroën C3 e Peugeot 208 de entrada, de até 75 cv e 10kgfm de torque. O consumo não foi divulgado, mas deve ficar próximo dos 20 km/l, de acordo com a imprensa europeia.

No Brasil a versão elétrica tem preço inicial de R$ 214.990. Não há previsão do carro híbrido ser comercializado no Brasil.

