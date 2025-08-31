Veja os cuidados que você deve ter ao anunciar um carro pela internet
Vender o veículo pela rede pode se transformar em um verdadeiro problema se os seguintes cuidados não forem tomados
Ter maior visibilidade e retorno anunciando um carro pela internet pode ser fácil por um lado. Por outro, não tomar alguns cuidados ao expor o veículo e dados pessoais na rede pode-se transformar em uma grande dor de cabeça.
Existem diversas plataformas para anunciar o carro, sendo que algumas oferecem alguns dias de gratuidade.
Certamente anunciar na internet traz grandes vantagens do veículo serviço visto por pessoas de várias localidades, mas em tempos em que há diversos golpes o anunciante deve ficar atento aos seguintes pontos:
Faça uma análise dos dados necessários para anunciar o carro
Todos os classificados vão pedir dados pessoais do anunciante e também do veículo. Quanto mais dados forem solicitados como o número do Renavam e documento pessoal do proprietário é melhor.
Anúncios genéricos podem dar margem para clonagem, seja de placa ou de dados pessoais do anunciante. Verifique o nível de segurança do classificado antes de contratar um plano.
Prepare o veículo e o anúncio
Muitos anunciantes expõem o veículo na internet, mas fazem anúncios incompletos. Tenha à mão todos os dados sobre o carro que será anunciado: ano e modelo, marca e versão, fotos bem feitas do carro e de todos os ângulos possíveis. E também informações do histórico do veículo.
Não deixe de detalhar informações como quilometragem, por quantas revisões o veículo já passou e se tem algum histórico como passagem por leilão ou batidas.
Hoje em dia os laudos cautelares mudaram muito cenário dos carros usados, portanto ao vender um veículo próprio já se antecipe e prepare um laudo que é emitido por vários postos de inspeção conveniados com o Detran.
Dê detalhes, mas não se empolgue
Quando tirar foto do veículo, oculte a placa. Use aplicativos de edição de imagem ou uma peça para tampar a placa evitando que esse dado esteja disponível na rede. Isso diminui as chances de clonagem de dados.
Evite também fazer fotos dentro da garagem de casa que identifique itens pessoais e retire do carro itens como adesivos da escola dos filhos e de preferências por cidades ou locais. Faça um anúncio detalhado, porém impessoal.
Faça vídeo e guarde consigo
Para facilitar o contato com os interessados, faça vídeos da parte externa e interna do veículo. Grave o motor em funcionamento, o painel, mostre bem o estado dos pneus e grave estas imagens em local aberto, mas não dentro da garagem de casa. Nos vídeos tenha o mesmo cuidado de ocultar a placa.
Como marcar encontros para expor o veículo
Existem muitas lojas e compradores profissionais de carros usados na internet. Eles trabalham fazendo ofertas bem mais baixas do que o preço pedido afim de conseguir um carro barato para poder revendê-lo depois.
Essa prática é muito comum, mas a maioria dos anunciantes não quer vender o veículo por um valor muito mais baixo do que o anunciado. Por isso, ao vender o carro, tenha em mente o público-alvo do seu veículo para evitar perda de tempo de ambas as partes.
Marque encontros sempre em local público sem expor o endereço onde mora e jamais dentro da própria casa. Marque em um estacionamento de supermercado, posto de gasolina ou local público bem movimentado, sempre durante o dia.
Seja cuidadoso ao marcar os encontros e transparente no processo de compra. O processo correto é receber o dinheiro em conta e fazer a transferência pelo aplicativo do Detran ou então indo a um cartório na mesma hora.
Com estes cuidados o anúncio de internet irá chamar mais atenção dos compradores, acelerar as chances de fechar negócio bem como permitir uma negociação tranquila e mais segura da por um contato feito via internet.
