Cybertruck ganha versão básica com roda preta igual do Polo Track Versão de entrada tem banco em tecido, roda menor e sistema autônomo opcional Autos Carros|Marcos Camargo Jr 15/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 09h07 )

Tesla/Divulgação

A Tesla está trabalhando para reverter uma crise de vendas, especialmente na China, que era o seu maior mercado. Com a concorrência de marcas locais, a empresa do bilionário Elon Musk vem estudando alternativas de baratear sua produção e lançar veículos de novas versões a um custo mais competitivo.

Parte dessa estratégia está na versão “Long Range” da Cybertruck com um motor elétrico, menos itens de série e rodas de ferro na cor preta como no Polo Track da Volkswagen.

Tesla/Divulgação

Essa versão da Cybertruck terá apenas um motor traseiro e potência reduzida portanto. A Long Range manterá os 563km de autonomia.

Tesla/Divulgação

A versão básica traz rodas escurecidas, aro 18, um conjunto de sete alto-falantes e bancos em tecido com aquecimento, mas não com ventilação. Outra mudança importante é que na suspensão foram adotadas molas liquidais sem ajuste de altura do conjunto a ar que era um item de série na Tesla Cybertruck.

Tesla/Divulgação

Os clientes poderão comprar separadamente a condução autônoma Full Self Driving por mais US$ 8 mil, cerca de R$ 38 mil, e também rodas de 20 polegadas.

Tesla/Divulgação

A nova versão terá preço de US$ 71.985 (R$ 420 mil), cerca de US$ 10 ou US$ 18 mil a menos (conforme o pacote ) da versão mais completa com tração 4x4 e motor duplo.

