Dafra lança scooter MAXSYM 400 GT no Festival Interlagos edição Motos

Dafra/Divulgação

A Dafra Motos anuncia nesta semana no Festival Interlagos Edição Motos uma serie de novidades especialmente para o segmento de scooters.

A grande novidade é o SYM MAXSYM 400 GT que é renovado por inteiro com motor de 399cm3 com 34cv e 3,9kgfm de torque combinado com câmbio CVT automático. Com porte elevado, o scooter tem faróis em LED, painel digital, chave presencial e carregador USB para dispositivos além de freio ABS duplo.

Dafra/Divulgação

O MAXSYM 400 GT tem banco com 25 litros de espaço permitindo levar dois capacetes, tanque de 14,7 litros e pára-brisa regulável. Chega em duas cores cinza ou preto por R$ 39,9 mil.

‌



Dafra/Divulgação

Com experiência na faixa das 300cc com a boa aceitação da Citycom , agora fora de linha, a Dafra mostrou mas não lançou a SYM ADX 300. Tem motor de 278cm3 com 14,8 cv e torque de 1,4 kgfm. Além do motor maior, o scooter tem painel digital de 7”, carregador de celulares USB, freio ABS de duplo canal, chave presencial e faróis FULL LED.

‌



Joyride 300

‌



A Dafra também exibe com destaque a linha Joyride. Há várias opções com motor de 300cc e 26cv com transmissão CVT e várias novidades para acirrar a concorrência com a Yamaha XMAX na mesma faixa de cilindrada.

Dafra/Divulgação

O motor da Joyride é o 278,3 cm³ a gasolina com refrigeração líquida que atende ao Promot5. O motor enquadrado como 300cc tem 26 cv de potência a 8.000 rpm e 2,65 kgf.m de torque.

O motor de 26cv, freios ABS de duplo canal, painel LCD e faróis em LED ajudam a “atualizar” a oferta de moto neste segmento disputado. Segundo Marcelo Milan, Diretor Industrial da Dafra, “em termos de tecnologia embarcada, o SYM Joyride 300 possui o que há de mais moderno no mercado. Painel full LCD, controle de tração, sistema keyless e freios ABS de duplo canal formam um produto pensado e projetado para os usuários mais exigentes. Além disso, mantém o conforto e a confiabilidade tão característicos dos produtos Dafra em parceria com a SYM”.

