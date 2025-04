Em busca de volume, Caoa Chery reduz preços da linha Tiggo 2026 Descontos chegam a R$ 8 mil e acontecem após chegada da OMODA Jaecoo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caoa Chery/Divulgação

A Caoa Chery anunciou em um comunicado uma ação comercial para poder elevar o volume de vendas da linha Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8. Todos os modelos tiveram preços reduzidos na tabela dentro da ação chamada “Política de Preço Justo”. Veja os preços.

Caoa Chery/Divulgação

“Enquanto o mercado eleva os preços dos veículos e mesmo diante da instabilidade global e expectativa de aumento nas tarifas, a marca adota uma atitude ousada e lança a linha 2026 dos SUVs com expressiva redução nos preços de tabela”, diz o comunicado da marca enviado à imprensa.

Caoa Chery/Divulgação

O Tiggo 5X Sport com motor 1.5 turbo e câmbio CVT e sistema híbrido leve de R$ 127,9 mil sai por R$ 119,9 mil. O modelo Pro de R$ 142,9 mil sai por R$ 134,9 mil. O topo de linha 5X Pro Hybrid Max Drive de R$ 157,9 mil sai por R$ 149,9 mil.

Caoa Chery/Divulgação

O Tiggo 7 Sport de R$ 146,9 mil sai por R$ 139,9 mil enquanto o Pró Max Drive sai por R$ 169,9 mil e a híbrida plugin sai de R$ 181,9 para R$ 174,9 mil.

‌



O Tiggo 8 Pro de R$ 201,9 mil sai por R$ 199,9 mil.

‌



O movimento da Caao Chery também ocorre após a chegada da OMODA Jaecoo que são marcas da Chery e teoricamente concorrentes diretas dos modelos híbridos plugin da Caoa Chery.

NOVO TIGGO 7 PRO PHEV: com 317cv é melhor que Song Plus ou Haval H6 PHEV19? VEJA O VÍDEO!

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.