Em janeiro, BYD já vendeu 300 mil elétricos na China No Brasil, 6 mil carros foram emplacados no primeiro mês do ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/02/2025 - 09h00 (Atualizado em 05/02/2025 - 12h00 )

BYD/Divulgação

A BYD divulgou um balanço onde mostra que em janeiro de 2025 300.538 veículos elétricos foram vendidos na China. Esse número representa um aumento de 47,5% em relação ao mesmo período do ano anterior mas uma queda de 41,8% na comparação com dezembro de 2024. É normal essa discrepância em função da parada de fim de ano, bem como os preparativos para o ano novo chinês que é mais importante do que a festa de passagem de ano ocidental.

BYD/Divulgação

Destas unidades vendidas na China, 296.446 foram automóveis de passeio e 4.092 veículos comerciais e ônibus. Entre os modelos de passageiros foram comercializados 125.377 veículos 100% elétricos, o que representou um crescimento de 19,1% em relação a janeiro de 2024. Além disso, os modelos elétricos representaram 42,3% das vendas totais da marca, com uma redução de 9,9 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Já os números dos híbridos plug-in chegaram a 171.069 unidades, o que corresponde a um avanço de 78,7% na comparação anual. Esses modelos também tiveram 57,7% das vendas totais, um crescimento de 10,1 pontos percentuais em relação a janeiro de 2024.

BYD/Divulgação

A BYD também produziu 327.864 veículos em janeiro de 2025, o que representa um aumento de 49,1% em relação ao mesmo período de 2024. Ademais, foram instalados 15,511 GWh de capacidade de baterias em veículos elétricos em janeiro na China..

Brasil

Enquanto no mercado chinês a BYD atinge números elevados, no Brasil a marca teve 6.487 unidades vendidas por aqui, o que corresponde a uma participação de 5,26% de mercado. A Fiat lidera com mais de 19 mil unidades, seguida pela Volkswagen com mais de 17 mil e Chevrolet com mais de 15 mil.

Song Premium 2025: teste completo com SUV da BYD que tem 324cv BYD Song Plus Premium

Por aqui, o modelo mais vendido foi o Song Plus com mais de 3,1 mil unidades. Já o Dolphin Mini teve mais de 1,7 mil unidades contabilizadas. Os dados são da Fenabrave.

Exportações

Já as exportações da marca chinesa alcançaram 66.336 unidades, um aumento de 83,3% contra 2024. Os números incluem os modelos BYD e suas marcas Denza, Fang, Cheng Bao e Yangwang.

CarNewsChina/Reprodução

A Yangwang vendeu 286 unidades em janeiro, com dois modelos em seu portfólio: o SUV U8 e o superesportivo U9. A Fang Cheng Bao registrou 6.219 unidades vendidas, um aumento de 19,5% em relação a 2024. A Denza vendeu 11.720 veículos, crescendo 29,2% na comparação anual. Lembrando, o mercado brasileiro deve receber modelos dessas marcas ainda neste ano.

CarNewsChina/Reprodução

Além disso, as séries Dynasty e Ocean tiveram o melhor desempenho anual com 278.221 unidades vendidas, um aumento de 50,3% em relação a 2024. O acumulado da BYD em vendas de veículos elétricos alcançou 10,9 milhões de unidades.

