Novo Kia K9 tem motor de 365 cv: conheça o carro

Kia K9 ganha uma ampla grade e apliques cromados Kia K9 ganha uma ampla grade e apliques cromados (Kia Motors/Divulgação)

A Kia acaba de revelar na Coreia do Sul o novo K9, evolução do sedã de luxo K900. Trata-se da linha 2024 do três volumes que tem seis anos de mercado e acabou de receber seu segundo e mais profundo facelift.

Interior traz duas telas separadas Interior traz duas telas separadas (Kia Motors/Divulgação)

O Kia K9 recebe uma ampla grade, apliques cromados e novos detalhes na traseira, além de novas rodas e uma nova opção de cor chamada “Pebble Gray”, um tom de cinza claro. Por dentro, apresenta um acabamento mais luxuoso, com duas telas separadas, bancos com novo revestimento e itens aprimorados de segurança ativa.

Modelo ganhou novas rodas e uma nova opção de cor chamada “Pebble Gray” Modelo ganhou novas rodas e uma nova opção de cor chamada “Pebble Gray” (Kia Motors/Divulgação)

O motor de seis cilindros permanece o mesmo na linha 2024, continuando a ser um 3,8 litros turbo GDI com 311cv e 39kgfm de torque, além do 3,3 litros TGDI turbo com 365cv e 51kgfm de torque, sempre combinado com um câmbio automático de oito marchas. O motor V8 de 5,0 litros já havia sido descontinuado em 2021.

São duas versões disponíveis: Platinum e Best Selection, ambas com tração integral e motor 3.3 turbo. No entanto, para aqueles que se interessam, é importante exercer cautela: o K9 é um carro com foco principalmente na Ásia e na própria Coreia do Sul.