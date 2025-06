Europa: Renault Clio desbanca Sandero pela primeira vez em 4 anos Vendas superaram 1 milhão de unidades na Europa mas mercado “anda de lado” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/06/2025 - 09h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 09h00 ) twitter

Renault/Divulgação

As vendas de veículos novos na Europa caíram 0,3% em abril, e somaram 1.077.186 unidades com algumas mudanças na preferência do consumidor. Enquanto mercados maiores como França e Alemanha perderam mais, outros países como Itália e Espanha registraram aumentos das vendas. Os modelos elétricos cresceram 13,4% em relação a abril de 2024 e somaram 184.685 unidades. Mas uma mudança chamou a atenção: o Renault Clio foi o carro mais vendido com 18.997 unidades, um pouco acima do Dacia Sandero que foi o líder por longos anos devido ao seu preço mais acessível com 18.590 unidades.

Dacia/Divulgação

O terceiro carro e líder entre os SUVs foi o Volkswagen Tiguan 17.034 unidades emplacadas na Europa seguido pelo Peugeot 208 com 16.529 unidades, sendo o terceiro carro do Velho Continente. A partir da quinta posição estão Toyota Yaris Cross com 15,989 unidades, Dacia Duster com 15.900, VW Golf com 15.575, T-Roc com 15.365 e Yaris com 15.277.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Entre as marcas mais vendidas estão Volkswagen que somou 121.954 unidades, Toyota com 71.388 e Skoda também do grupo VW com 69.110. A Peugeot foi a que mais cresceu (11,9%) com 56.916 unidades.

