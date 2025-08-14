Fiat Fastback Hybrid 2026: teste com o renovado SUV cupê Bom consumo segue como principal vantagem do compacto que ficou mais harmônico na linha 2026 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h00 ) twitter

Fiat Fastback Hybrid 2026 Marcos Camargo Jr. 13.08.2025

O novo Fiat Fastback 2026 acaba de receber uma reestilização e já é oferecido com descontos para todas as versões. De R$ 159,9 mil o SUV da Fiat é vendido por R$ 127,9 mil, desconto de R$ 32 mil no site de Ofertas Fiat. E com mais de 5.000 unidades vendidas por mês, o Fastback mostra sua boa aceitação que agora é testado no dia a dia pelo R7-Autos Carros.

Design renovado

O Fastback 2026 recebeu nova grade com desenho vertical, novas rodas e apliques de tecido nas portas. Embora tinha linhas mais arredondadas e suaves na traseira a dianteira recebe uma orientação vertical que destoa do conjunto mas deixa o estilo mais agressivo algo que em SUV é algo bem vindo.

Fiat Fastback Hybrid 2026 Marcos Camargo Jr. 13.08.2025

O motor T200 Hybrid é na verdade um híbrido leve 12V que combina o motor 1.0 turbo com um motor elétrico auxiliar e uma pequena bateria de lítio. A potência é de 125/130cv e 20kgfm de torque combinado com transmissão automática do tipo CVT que simula 7 marchas. Não houve mudanças aqui mas ao longo do teste a economia foi comprovada mais uma vez.

Fiat Fastback Hybrid 2026 Fiat/Divulgação

O Fiat Fastback Hybrid já tem tem itens como rodas de liga leve, multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio para Apple CarPlay r Android Auto e câmera de ré, chave presencial, partida remota, carregador por indução, frenagem autônoma de emergência (AEB), assistente de permanência em faixa (LKA), farol alto automático, sensor de chuva, volante revestido em couro, maçanetas na cor da carroceria e retrovisores externos na cor preta.

Fiat Fastback Hybrid 2026 Marcos Camargo Jr. 13.08.2025

Na versão testada o Fastback Impetus acrescenta ao pacote do Audace o painel de instrumentos digital de 7″, sensores de estacionamento dianteiros, luz nos retrovisores externos, retrovisores com rebatimento elétrico, rodas de liga leve aro 18″, pintura com teto bicolor, bancos em couro e painel de portas dianteiras revestido em couro.

Fiat Fastback Hybrid 2026 Marcos Camargo Jr. 13.08.2025

Foi justamente essa versão que testamos ao longo de uma semana. O Fastabck na sua versão topo de linha com motor híbrido leve tem desempenho adequado e se destaca por itens incomuns no segmento. É o caso da roda aro 18, teto panorâmico que embora não abra tem um efeito estético bem interessante. Não é possível dizer que o acabamento melhorou mas o perfil interno é o mesmo. Apenas foram colocados novos revestimentos nas portas com mais tecido transmitindo sensação agradável ao toque.

Fiat Fastback Hybrid 2026 Marcos Camargo Jr. 13.08.2025

O motor híbrido leve também não teve recalibração e segue agradável embora um pouco ruidoso em média e alta rotação. Nosso consumo ficou em 8,8km/l na cidade e 9,8km/l na estrada, cerca de 12% de economia em relação ao modelo a combustão T200 por exemplo.

Fiat Fastback Hybrid 2026 Marcos Camargo Jr. 13.08.2025

Dessa forma, com novidades estéticas e mais itens de série, tendo uma oferta de preço mais interessante e custo benefício o Fastabck híbrido leve se mostra uma compra interessante pela entrega de equipamentos. Nivelado a versões equipadas do Chevrolet Tracker, Volkswagen T-Cross Comforltline e Nissan Kicks, para citar os mais vendidos o Fiat Fastabck incomoda a concorrência com custo benefício e consumo interessante mesmo que não seja um “híbrido” de fato.

