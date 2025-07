Fábrica da Fiat completa 18 milhões de unidades produzidas Marca se instalou em Minas Gerais no ano 1973 e abriu as portas em 1976 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/07/2025 - 14h49 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h16 ) twitter

Fábrica da Fiat completa 18 milhões de unidades produzidas Stellantis/Divulgação

A Fiat abriu as portas de sua fábrica em Betim há 49 anos para produzir o compacto 147. Derivado do 127, originou uma família de veículos com uma picape (“Pickup” depois City e Fiorino), sedã (Oggi) e perua (Panorama). E agora, perto do cinquentenário, a fábrica mineira alcança 18 milhões de veículos produzidos.

Fábrica da Fiat completa 18 milhões de unidades produzidas Fiat/Divulgação

A história da fábrica começou em 1973, quando a marca assinou um contrato com o governo de Minas Gerais na gestão de Aureliano Chaves, que por meio de incentivos tributários permitiu a instalação da Fiat Automóveis em Betim, cidade próxima à capital com potencial de grande crescimento.

Fábrica da Fiat completa 18 milhões de unidades produzidas Fiat/Divulgação

O primeiro veículo foi o 147, que inaugurou a linha de montagem em 1976. Com boa aceitação, o projeto derivou para a picape compacta City, pioneira nesse tipo de veículo feito no Brasil. Ainda com motor 1050 de 55cv e 7,8kgfm de torque bem suficientes para acelerar um carro com 800 kg. O Fiat 147 foi reformulado em 1980 quando passou a ser exportado para outros países da região e algumas versões até mesmo para a Europa. Vieram depois o sedã compacto Oggi e a perua Panorama, bem como a picape foi reformulada passando a se chamar City.

Fábrica da Fiat completa 18 milhões de unidades produzidas Fiat/Divulgação

Nos anos 1980, a Fiat recebeu o projeto do Uno já a partir de 1984, que originou uma família ampla de veículos de grande aceitação no mercado como a Elba e também o Premio e a segunda geração da Fiorino. Versões como o Fiat Uno R e veículos como o Tempra, primeiro carro médio da Fiat, mudaram a percepção do consumidor sobre a marca.

Fiat/Divulgação

Nos anos seguintes, o projeto 178 deu origem ao Palio, produzido até recentemente e que também fez a Fiat crescer muito com o Siena, Palio Wekeend, e depois a Strada, produzida até hoje com esse nome, sendo o produto da marca de maior sucesso no país.

Fiat 147 foi primeiro carro a álcool no Brasil: relembre Internet/Reprodução

Hoje, a Fiat produz oito modelos em Betim. A Fiat Strada, Argo, Mobi, Pulse, Fastback, Fiorino, Peugeot Partner Rapid e Ram 700 para exportação. A Fiat Toro é produzida em Betim e o Ducato, bem como o Scudo são importados, assim como a picape Titano.

