Fiat volta a testar sucessor do Argo em MG: veja fotos Monovolume que pode ressuscitar nome Fiat Uno deve ser revelado no fim do ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Placa Verde/Reprodução

A Fiat parece ter acelerado a fase de testes do Grande Panda nos arredores de Betim/MG. O carro foi novamente flagrado hoje e as fotos foram publicadas no perfil Placa Verde do Instagram. O carro ainda está sob a pesada camuflagem mas já exibe as lanternas do Grande Panda e não deixam dúvidas de que se trata do novo projeto.

Placa Verde/Reprodução

Nos últimos dias o R7-Autos Carros esteve em eventos da Stellantis e tentou levantar algumas informações sobre o projeto.

Fiat/Divulgação

O Grande Panda deve estrear no começo de 2026 ao mercado nacional usa a plataforma CMP e será um misto de hatch e monovolume com ares de “SUV” tal qual o C3 do qual deriva.

‌



Exclusivo: Fiat começa testes de rua com Grande Panda

Também deve receber o nome de Uno embora seja de verdade um sucessor do Argo que ficará em linha mesmo após o lançamento do Grande Panda/Uno.

Exclusivo: Fiat começa testes de rua com Grande Panda

Chamado internamente de novo Argo, o F1H vem sendo trabalhado pela engenharia de Betim para atender aos requisitos do que a Stellantis espera de um carro multipropósito. Suas linhas são bem conhecidas externamente com ares “neo retrô” que remetem ao Panda original de 1980. E vai dar origem em Betim a produtos como um novo Fastback, Pulse e até mesmo Strada que serão plataforma CMP.

‌



Fiat/Divulgação

Nas proporções o Fiat brasileiro deverá ter cerca de 4 a 4,10m de comprimento mas não deve passar dos 2,54m de entre eixos ainda assim com uma carroceria espaçosa como no Citroën C3. Aliás, essa característica de um carro pequeno por fora e grande por dentro também remonta ao clássico Fiat Uno de 1984 produzido aqui até 2013.

Fiat/Divugalção AFPH

Talvez híbrido

‌



Na motorização é quase certo que o Grande Panda nacional tenha motor 1.0 T200 com sistema micro híbrido similar ao que estreou no Pulse e Fastback com 130cv e 20kgfm de torque. Em um segundo momento deve ter ainda o motor 1.0 Firefly de 75cv. Mas isso só deve ocorrer depois que Argo e Mobi saírem de linha abrindo espaço para uma versão de entrada do Panda.

Fiat GRANDE PANDA: conceito que vai dar origem ao novo Fiat Argo que pode voltar a usar o nome UNO. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.