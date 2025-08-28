Ford anuncia “promoção” da linha Tremor em evento Linha Tremor é um lançamento recente da Ford para a Maverick e F-150 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 11h00 ) twitter

A Ford marcará presença na Expointer, a maior feira agropecuária da América Latina, que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, em Esteio, no Rio Grande do Sul.

No evento, o público poderá conhecer de perto a Nova F-150 Tremor, o Novo Territory, a Maverick Lariat Black e a Ranger Raptor, além das versões Limited, XLT e XLS da Ranger e da Transit Furgão.

Neste ano, a marca contará com um estande ampliado, com 400 m² de área, permitindo melhor atendimento ao público e mais espaço para a exposição dos veículos. Durante a feira, haverá condições especiais de compra para os modelos Ranger Limited, XLT, Black e F-150, com taxa zero em até 24 meses e supervalorização do veículo usado na troca.

O espaço da Ford contará ainda com uma área dedicada à linha de acessórios da Ranger, incluindo itens como capota elétrica e capota marítima, todos com descontos exclusivos para os visitantes.

Daniel Sanches, gerente nacional de Vendas da Ford, comenta: “No Rio Grande do Sul, no acumulado de 2025, a Ford apresenta um desempenho notável, com um crescimento de 22% nas versões da Ranger V6. Durante a feira em 2024, comercializamos 220 unidades desses modelos e a nossa expectativa este ano é acompanhar esse crescimento”.

A linha Tremor é um lançamento recente da Ford para a Maverick e F-150 que ganham detalhes visuais com apliques na cor laranja, pneus lameiros, suspensão exclusiva e itens inéditos.

