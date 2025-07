Novo Ford Territory 2026 estreia com 7 novidades na linha 2026 SUV médio mantém motor 1.5 turbo a gasolina e resiste ao movimento dos carros híbridos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/07/2025 - 19h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h17 ) twitter

Ford Territory 2026 Ford/Divulgação

A Ford apresenta a linha 2025 do Territory. Lançado em 2020, já passou por duas reestilizações em um momento de reposicionamento da Marca no país. Com destaque para o espaço interno e tecnologia, segundo a Ford, o Territory estreia com novo design e novos itens de série e mais conectividade porém sem a versão híbrida que ja existe na China onde ele é produzido há dois anos. O Territory 2025 chega na versão única por R$ 215 mil com sete novidades sendo o segundo veículo mais vendido da marca atrás apenas da Ford Ranger.

Ford Territory 2026 Marcos Camargo Jr. 07.07.2025

No design, primeira novidade, o Territory estreia um novo visual mais “quadrado” com ampla grade escura com pontilhados cromados em um formato octogonal. As rodas são aro 19 com novo desenho geométrico e pneus 235/50.

Ford Territory 2026 Marcos Camargo Jr. 07.07.2025

Por dentro a identidade é a mesma com volante em couro e detalhes no painel que imitam madeira. O painel é digital e integrado com a multimídia em uma peça única, o console central tem acabamento preto brilhante e há um conjunto de luzes internas com 26 opções que é mais uma novidade.

Ford Territory 2026 Marcos Camargo Jr. 07.07.2025

A Ford destaca o espaço interno na segunda fileira com 1,49m de espaço para ombros (melhor da categoria), no porta malas de 448 litros ou 1422 litros com o banco traseiro rebatido e abertura antiesmagamento. Na multimídia de 12,3 polegadas há espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto e novos comandos de climatização.

Ford Territory 2026 Marcos Camargo Jr. 07.07.2025

Por dentro há novos encosto de cabeça nos bancos que combinam as cores preto e marrom claro que parece um laranja ao vivo. O console central é o mesmo porém com acabamento preto brilhante. Os bancos do motorista tem 10 pré ajustes e do passageiro 4 pré ajustes e ambos são elétricos e com aquecimento e resfriamento.

Ford Territory 2026 Marcos Camargo Jr. 07.07.2025

O motor é o mesmo 1.5 turbo a gasolina Ecoboost com injeção direta com 169cv e 25,5kgfm de torque já disponível a 1500rpm e tração dianteira. O consumo é de 8,8km/l na cidade e 11,2km/l na estrada (houve recalibração para atender o Proconve L8). A transmissão é de dupla embreagem banhada a óleo Magna com 7 velocidades e seletor de modos de condução: normal, Eco, Trilha e Esportivo.

Ford Territory 2026 Marcos Camargo Jr. 07.07.2025

A suspensão segue a mesma receita com conjunto independente na dianteira (McPherson) e Multilink na traseira. O novo Ford Territory tem câmera 360°, 6 airbags, pacote ADAS com sistema de permanência em faixa que é novo além do controle de Cruzeiro adaptativo com stop and Go, frenagem autônoma, monitor de ponto cego entre ou todos.

Ford Territory 2026 Ford/Divulgação

Segundo a Ford o novo Ford Territory é o competidor do Jeep Compass, Jeep Commander e Haval H6. No entanto, ele compete com todos os SUVs médios como Corolla Cross, Taos, Equinox e talvez com SUVs híbridos sendo que o Ford não é híbrido.

Ford Territory 2026 Ford/Divulgação

São 4,68m de comprimento, 1,93m de largura, 1,70m de altura e 2,72m de entre eixos. O porta malas dispõe de 448 litros e ao rebaixar a segunda fila de assentos o espaço melhora para 1.422 litros.

Ford Territory 2026 Ford/Divulgação

São ao todo seis cores tendo o azul Profundo, verde Oásis e cinza Dover como novidades além do branco Bariloche, Cinza Catar e preto Toronto.

Ford Territory 2026 Ford/Divulgação

A Ford também traz para o novo Territory os serviços conectados no “Ford Pass” com comandos remotos como partida, travamento, alertas de status e alarme perimétrico. Também é possível agendar revisões, serviço leva e traz e acompanhamento preventivo sem cobrança adicional. O Territory tem três anos de garantia e revisões com preço fixo. O preço é o mesmo do ano passado: R$ 215 mil.

