Ford doa Transit para Instituto Gerando Falcões Ford também exibiu veículos adaptados na sede em São Paulo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/05/2025 - 17h22 (Atualizado em 16/05/2025 - 17h22 )

Marcos Camargo Jr. 16.05.2025

A Ford Pro, divisão voltada a comercialização de veículos utilitários da fabricante, organizou uma mostra de vans e picapes modificadas em sua sede, na capital paulista. A iniciativa apresentou soluções para diferentes finalidades e perfis de usuários. Durante o encontro, o presidente da Ford América do Sul, Martín Galdeano, comunicou a doação de uma unidade da Transit à organização Gerando Falcões, em ação que marca o início das celebrações pelos 60 anos do modelo no mercado internacional.

Marcos Camargo Jr. 16.05.2025

“A Transit é uma das vans mais comercializadas da história e há uma década lidera o setor nos Estados Unidos e Europa. Ninguém atinge essa posição sem oferecer o que há de mais eficiente em confiabilidade, desempenho, economia e tecnologia, atendendo a uma ampla diversidade de usos”, declarou Galdeano. “É uma honra que a Gerando Falcões possa utilizar esse recurso em suas iniciativas sociais.”

Marcos Camargo Jr. 16.05.2025

O dirigente ressaltou que a atuação social integra os princípios da empresa e que reforçar a colaboração com a ONG é uma forma de contribuir com o progresso das regiões onde mantém presença. A parceria começou no ano anterior, quando a Ford entregou à instituição um exemplar comemorativo do Mustang, personalizado pelo designer Alan Mosca.

Marcos Camargo Jr. 16.05.2025

O automóvel foi leiloado durante o evento Favela Gala, e todo o montante arrecadado foi revertido às ações promovidas pela entidade. A Transit agora fornecida será empregada no projeto Asmara, voltado à geração de renda para mulheres em situação de instabilidade financeira em comunidades da Região Metropolitana de São Paulo.

Marcos Camargo Jr. 16.05.2025

Edu Lyra, fundador e presidente da Gerando Falcões, agradeceu à montadora e explicou o funcionamento da iniciativa. “A Asmara impulsiona a economia circular com a comercialização de roupas e acessórios doados, além de itens novos como eletros, enxoval, artigos de higiene e cosméticos. Essa tecnologia social já alcançou mais de 3.000 mulheres. Nosso foco é oferecer fonte de renda, promovendo também desenvolvimento pessoal e autoconfiança. O envolvimento de companhias como a Ford é fundamental para dar escala e visibilidade ao projeto.”

