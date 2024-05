Vendas de carros cresceram 37% em abril: veja os líderes

Alto contraste

Polo

O mercado de carros novos no Brasil fechou o mês de abril com 207.815 carros e comerciais leves emplacados em abril de 2024. Este volume representa um crescimento de 37% sobre o mesmo mês do ano passado que teve dois feriados prolongados (Páscoa e Tiradentes) com número menor de dias úteis. Os dados da Fenabrave mostram que a Fiat segue líder de vendas mas o carro mais vendido do país é o Polo: veja os números.

NOVO VOLKSWAGEN POLO ROBUST: vale os R$ 89 mil? O que ele traz por esse preço?

O Polo foi o líder de vendas com 11.943 unidades vendidas, porém com crescimento de 4,1% nas vendas, o menor entre os carros novos do mercado. A Fiat Strada chegou a 11.497 unidades comercializadas com crescimento de 15,1%. O Chevrolet Onix voltou a crescer e chegou a 9.087 unidades e ficou em terceiro e o Fiat Argo cresceu proporcionalmente bem mais que os concorrentes com 8.599 unidades comercializadas na quarta colocação.

Fiat Strada (Fiat/Divulgação)

O quinto lugar ficou com o Onix Plus com 7.049 unidades, o T-Cross da Volkswagen veio em sexto lugar com 6.224 unidades e o Tracker embora tenha vindo na sequência abriu muito espaço para o SUv concorrente e fechou abril com 5.670 unidades.

Veja o Ranking dos 20 primeiros colocados no ranking da Fenabrave

1 VW/POLO 12.434

2 FIAT/STRADA 11.497

3 GM/ONIX 9.087

4 FIAT/ARGO 8.599

5 HYUNDAI/HB20 8.194

6 GM/ONIX PLUS 7.049

7 VW/T CROSS 6.224

8 GM/TRACKER 5.670

9 FIAT/MOBI 5.420

10 VW/SAVEIRO 5.373

11 HYUNDAI/CRETA 5.335

12 VW/NIVUS 5.259

13 RENAULT/KWID 5.185

14 TOYOTA/HILUX 4.792

15 NISSAN/KICKS 4.582

16 JEEP/RENEGADE 4.382

17 HONDA/HR-V 4.285

18 JEEP/COMPASS 3.914

19 FIAT/TORO 3.896

20 FIAT/FASTBACK 3.885