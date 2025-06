GM desenvolve baterias baratas e eficientes que chegam em 2028 Baterias “LMR” usam componentes mais baratos e de maior eficiência energética Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/06/2025 - 02h00 ) twitter

GM desenvolve baterias baratas e eficientes que chegam em 2028

A eletrificação passa por melhorias nos sistemas de carga rápida e também eficiência das baterias. Os carros elétricos usam soluções muito diferentes entre si. As baterias combinam minerais como lítio ferro fosfato, íons de lítio (Li-ion), como NMC (Níquel-Manganês-Cobalto) e NCA (Níquel-Cobalto-Alumínio. A General Motors está desenvolvendo uma tecnologia que promete ser mais eficiente, barata e de fácil manutenção: as chamadas LMR.

GM desenvolve baterias baratas e eficientes que chegam em 2028

Essa nova geração de baterias LMR foi apresentada ao R7-Autos Carros durante uma conferência de imprensa em Detroit, Estados Unidos,no centro de Tecnologia da empresa. Mas o que são as baterias LMR?

GM desenvolve baterias baratas e eficientes que chegam em 2028

Desenvolvida com a LG Energy Solution e Samsung, a bateria LMR usa lítio com alto teor de manganês substituindo o cobalto que é caro e de difícil extração. As baterias de hoje usam 85% de níquel o que encarece o custo. Mas com o processo de enriquecimento de manganês, a eficiência é mais alta. A GM pretende usar essa bateria em modelos mais acessíveis deixando as de níquel manganês e cobalto para modelos premium.

GM desenvolve baterias baratas e eficientes que chegam em 2028

As baterias LMR também usam células prismáticas que são de fácil montagem. Ao todo a bateria LMR é 33% mais densa em energia.

GM desenvolve baterias baratas e eficientes que chegam em 2028

Com a montagem em lâminas aplicadas em módulos que permitem uma manutenção simples, a rescisão de peças nos módulos chega a 75% e os elementos do sistema de bateria como um todo são 50% mais baratos de se produzir.

GM desenvolve baterias baratas e eficientes que chegam em 2028

Quando chegam ao mercado?

As baterias LMR da General Motors estão desenvolvidas mas chegarão ao mercado apenas em 2028. A GM está desenvolvendo ao máximo sua cadeia de fornecedores para una alta escala e irá escalar a linha de produção a partir do final do ano que vem.

