GM diz gastar US$ 5 bilhões a mais após taxas impostas por Trump Chevrolet divulga carta aos investidores e reporta crescimento mesmo com gastos em alta Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/05/2025 - 13h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 13h00 )

A General Motors divulgou um balanço de suas contas trimestrais nos Estados Unidos para os investidores globais. O resultado embora seja 2% melhor que no mesmo período do ano passado, mostra que devido às taxas impostas pelo presidente Donald Trump o grupo GM teve custos adicionais de US$ 5 bilhões, cerca R$ 28 bilhões em valores convertidos, na logística e adequação de fábricas para localizar a produção nos EUA.

Fábricas da GM Divulgação

A GM também reportou um aumento nas vendas de carros elétricos, indo além de concorrentes tradicionais como a Ford e também as marcas da Stellantis especialmente a Jeep e Dodge.

Fábricas da GM Divulgação

No entanto, a GM não projetou lucros para este ano em virtude de cenários incertos tanto nos EUA em relação à tributação quanto em relação a aceitação de novos produtos.

‌



Sem citar, a empresa está avaliando a introdução de novos carros em novos mercados como o Brasil que está prestes a receber elétricos de marcas mais acessíveis como Baojun e Wuling.

Fábricas da GM Divulgação

