Toyota se rende ao elétrico e tem fila de espera para o SUV BZ3X

A Toyota esteve por muito tempo relutante aos veículos elétricos e agora parece consolidar uma estratégia na China. A associação com a GAC, que também está com passaporte carimbado para o Brasil, rendeu projetos como o BZ3X, que é um sucesso de vendas na China. Ao todo a marca já entregou 10.000 unidades e tem 12.000 clientes esperando pela novidade.

Peng Baolin, diretor de Vendas da GAC Toyota na China, disse que as vendas do BZ3X se devem à confiança na marca.

O Toyota BZ3X é feito sobre a plataforma e-TNGA, variante da base usada no Corolla e Corolla Cross que temos no Brasil. O SUV mede 4,64m de comprimento, 1,88m de largura, 1,62m de altura e 2,75m de entre eixos. Além disso está disponível com duas opções de motorização: 203cv com um motor ou 312cv com dois motores alimentador por baterias CLTC lítio ferro fosfato com autonomia de 500 ou 600km.

Na parte interna o Toyota BZ3X tem sistema Adas completo com processador Snapdragon 8155 que integra câmeras e sensores e entrega condução autônoma nível 2. O painel tem 12 polegadas e a multimídia de 15,6 polegadas.

A Toyota disse para a imprensa chinesa que esperava uma aceitação mais gradual do seu novo SUV elétrico. Mas a boa aceitação indica que ao menos o público chinês está ávido pelo BZ3X.

