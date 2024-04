GM já prepara lançamento da Blazer elétrica no Brasil Modelo já está circulando levemente camuflada no país

Durante o lançamento da nova S10 2025 , a GM divulgou mais alguns detalhes sobre os próximos lançamentos de carros elétricos. Após a renovação do Spin e da S10, a montadora planeja anunciar o Trailblazer, que já está pronto, seguido pelo Blazer EV.

A versão elétrica da Blazer já está circulando discretamente camuflada no Brasil. Foi validada pela equipe de comunicação no Campo de Provas da GM no interior paulista e em breve será lançada.

“As concessionárias que vão comercializar o Blazer EV já foram selecionadas conforme a praça e o estudo de demanda que realizamos, pois teremos dois grandes lançamentos de veículos elétricos este ano”, afirma Fábio Rua, Vice-presidente da GM para a América do Sul.

Apesar dos atrasos, a GM retomou a produção do Blazer EV em Ramos Arizpe, no México. Agora, a comunicação da Chevrolet se prepara para lançar o crossover, de olho no crescimento exponencial das vendas de veículos elétricos no país, atualmente lideradas pela BYD e GWM.

Para o final do ano, a expectativa é o lançamento do Equinox EV. Apesar de a GM ter direcionado sua atenção ao modelo híbrido PHEV, que foi desenvolvido na China e está programado para chegar aos Estados Unidos ainda este ano, há expectativas de que o modelo seja confirmado para o Brasil em seguida. Fábio Rua desconversa sobre o Equinox híbrido: “Estudamos todas as possibilidades e, atualmente, o que temos confirmado para o Brasil é a versão elétrica”.

Dos sete lançamentos que a marca confirmou para cá, além do Spin, S10, Trailblazer, Blazer e Equinox EV , ainda há duas lacunas a serem preenchidas pela marca no mercado nacional.