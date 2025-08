Honda NXR 160 Bros 2026 estreia com nova cor azul: preços sobem Trail de entrada fica mais cara na nova linha mesmo sem mudanças Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/08/2025 - 09h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 09h00 ) twitter

A Honda apresentou a linha 2026 da NXR 160 Bros, que estreia nas concessionárias na segunda quinzena de agosto. A principal novidade é a nova opção de cor azul na versão CBS. O modelo continua disponível em duas versões: ABS e CBS, com preços sugeridos a partir de R$ 21.320.

Honda XRE 2026 na nova cor azul dentro da versão CBS de freios combinados Honda Divulgação

Produzida no Brasil desde 2003, a Bros soma mais de duas décadas de presença no mercado e, nos últimos 12 meses (julho/2024 a junho/2025), atingiu a marca de 180 mil unidades produzidas.

Honda XRE 2026 na nova cor azul dentro da versão CBS de freios combinados Honda Divulgação

Motorização e desempenho

A NXR 160 Bros 2026 mantém o motor monocilíndrico de 162,7 cm³, com arrefecimento a ar e comando OHC. Flex, o propulsor entrega 14,3 cv com etanol e 14,2 cv com gasolina, ambos a 8.000 rpm, com torque máximo de 1,45 kgfm (etanol) e 1,44 kgfm (gasolina) a 5.500 rpm. A alimentação é feita por injeção eletrônica PGM-FI FlexOne.

‌



Honda XRE 2026 na nova cor azul dentro da versão CBS de freios combinados Honda Divulgação

Ciclística e freios

O conjunto ciclístico utiliza chassi tipo berço semiduplo e suspensões de longo curso, com rodas de 19 polegadas na dianteira e 17 na traseira. O sistema de freios varia conforme a versão:

‌



• NXR 160 Bros ABS: freio dianteiro com ABS de canal único (roda dianteira)

‌



• NXR 160 Bros CBS: sistema de frenagem combinada (30% dianteiro / 70% traseiro)

Honda XRE 2026 na nova cor azul dentro da versão CBS de freios combinados Honda Divulgação

Ambas contam com discos de freio de 240 mm (dianteiro) e 220 mm (traseiro), com cálipers de pistão duplo na frente e simples atrás.

Equipamentos e acabamento

Entre os equipamentos de série, a Bros 2026 traz:

• Painel digital blackout com indicador de marcha e computador de bordo

• Tomada USB-C de fácil acesso

• Farol e lanterna em LED

• Bagageiro com alças laterais integradas

• Assento com novo desenho, mais largo e em dois níveis

• Tanque metálico com proteções plásticas

Preços e versões

A linha 2026 conta com três anos de garantia, sem limite de quilometragem. Os preços sugeridos, com base no estado de São Paulo, são:

• Honda NXR 160 Bros ABS (cinza e vermelho): R$ 22.260

• Honda NXR 160 Bros CBS (azul e vermelho): R$ 21.320

