Honda ZR-V 2026 ganha atualizações nos Estados Unidos Modelo mantém motor 2.0 aspirado de 161cv sem eletrificação Autos Carros|Marcos Camargo Jr 22/05/2025 - 12h32 (Atualizado em 22/05/2025 - 13h21 )

Honda/Divulgação

O Honda ZR-V faz sucesso no México e Estados Unidos e chega à linha 2026. O SUV médio ficou mais conectado, não teve mudanças visuais, além de manter motor 2.0 aspirado de 161 cv.

Honda/Divulgação

Por lá, agora todas as versões são vendidas com sistema de segurança semiautônoma Honda Sensing, já presente na versão brasileira.

O modelo também ganhou uma nova projeção do ponto cego, conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay na central multimídia de nove polegadas (aproximadamente, 22,8 cm) iluminação ambiente branca, além de rodas de 18 polegadas (aproximadamente, 48,72 cm).

Honda/Divulgação

O motor do Honda ZR-V segue 2.0 litros aspirados de até 161 cv com torque de 19,1 kgfm. A transmissão automática do tipo CVT (Transmissão Continuamente Variável).

Por aqui, o modelo é oferecido por R$ 214.500, mas para melhorar o desempenho nas vendas a marca chegou a oferecer o utilitário por R$ 190 mil. A linha 2026 deve chegar ao mercado brasileiro no segundo semestre.

Vale lembrar que recentemente a Honda oficializou a volta do WR-V ao Brasil.

