Novo SUV da Xiaomi terá super tela com realidade aumentada SUV terá até 681cv e promete superar Tesla Model Y e Zeekr 7X Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Xiaomi YU7 Xiaomi/Divulgação

A Xiaomi Auto, divisão de tecnologia da gigante chinesa, adiantou hoje mais informações sobre o YU7, seu próximo lançamento com itens tecnológicos que estarão presentes no SUV. Ao invés de um simples parabrisa o Xiaomi YU7 terá um vidro que é ao mesmo tempo uma tela de alta resolução chamada HyperVision. E não se trata de uma projeção, mas o vidro tem uma tecnologia de projeção própria, algo similar ao que a BMW anunciou, assim como a Hyundai, mas que a Xiaomi será a primeira a oferecer em escala comercial em seus carros.

Xiaomi YU7 Xiaomi/Divulgação

Em um vídeo curto nas redes sociais, a Xiaomi revelou o sistema HyperVision panoramic head-up display (PHUD), que traz informações como realidade aumentada, velocidade, alertas de segurança e entretenimento, além de navegação completa para tornar a vida do motorista mais fácil e segura.

Xiaomi YU7 Xiaomi/Divulgação

De olho em segmentos como o do Tesla Model Y e Zeekr 7X, o Xiaomi YU7 quer ter o mesmo sucesso do SU7. A Xiaomi também revelou seis imagens do YU7 na cor “Emerald Green” ou verde esmeralda, que usa uma textura própria de dupla camada, que promete maior durabilidade e brilho.

Xiaomi YU7 Xiaomi/Divulgação

O Xiaomi YU7 terá 4,99 m de comprimento, 1,99 m de largura e 1,60 m altura com 3,00 m de entre eixos e estará disponível em duas configurações: uma com 315cv no motor elétrico traseiro e outra com 681cv e tração integral. Essa variante alcança 253 km/h e tem duas opções de baterias: 96 ou 101kwh, que pode alcançar até 820 km de autonomia com uma carga segundo os ciclos do CLTC chinês.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.