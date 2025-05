Huawei coloca 100 caminhões autônomos para trabalhar em uma mina Caminhões autônomos estarão na América Latina até 2028 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/05/2025 - 12h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h47 ) twitter

Huawei coloca 100 caminhões autônomos para trabalhar em uma mina

A Huawei anunciou há poucos anos uma parceria com a empresa mineradora Huaneng Group e está trabalhando com a maior frota autônoma, que se tem notícia. A Huaneng Group tem 100 caminhões autônomos trabalhando na mina de Yimin na Mongólia, que dispensam operadores, motoristas e são controlados por rede 5G.

Huawei coloca 100 caminhões autônomos para trabalhar em uma mina

Os caminhões carregam até 90 toneladas e tem motores elétricos com até 422kwh que são 565cv e 230kgfm de torque.

Huawei coloca 100 caminhões autônomos para trabalhar em uma mina

Os caminhões autônomos são controlados pela nuvem através do serviço de rede Huawei CVADCS, que usa rede 5G-Advanced. Os planos da Huaneng passam por uma grande expansão dos negócios. Em 2028, a frota deve triplicar tanto na África, quanto na América Latina, onde devem começar a operar em países como Chile, onde há grande atividade de mineração.

