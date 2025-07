Hyundai anuncia descontos para o programa Carro Sustentável HB20 Comfort custa R$ 83,9 mil com descontos do programa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/07/2025 - 19h25 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h25 ) twitter

A Hyundai anunciou quatro versões do HB20 e HB20S para o programa Carro Sustentável, anunciado na semana passada pelo Governo Federal. O programa oferece desconto do IPI (imposto sobre produtos industrializados) para veículos considerados mais eficientes e produzidos no Brasil.

Com isso a Hyundai anuncia a campanha “IPI Reduzido em Desconto” para os modelos elegíveis ao benefício mas só até 06 de agosto.

As versões contempladas são Comfort e Limited do HB20 (hatchback), que passam de R$ 95.790 para R$ 83.990 (-R$ 11.800) e de R$ 99.990 para R$ 87.990 (-R$ 12.000), respectivamente.

Para o HB20S (sedã), também entram as versões Comfort, que passa de R$ 103.010 para R$ 93.990 (-R$ 9.020), e Limited, com redução de R$106.490 para R$99.490 (-R$ 7.000). Todas essas versões possuem motor 1.0, fabricado no Brasil, e câmbio manual.

A Hyundai mantém 5 anos de garantia sem limite de quilometragem e contam com seis airbags, freios ABS, controles de estabilidade e de tração, direção elétrica, sinalização de frenagem de emergência, assistente de partida em rampa, alerta de cinto de segurança, travamento automático das portas a 20 km/h, piloto automático e limitador de velocidade.

