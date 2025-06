Hyundai divulga preços e descontos para o Creta PCD SUV compacto está disponível para o mercado PCD em várias versões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 15h00 ) twitter

Hyundai/Divulgação

A Hyundai divulgou os preços e descontos específicos para o público PCD. Os clientes aptos aos descontos de impostos também terão bônus da montadora na faixa dos R$ 20 mil desde a versão Comfort 1.0 tubro GDi flex de 120cv até a Ultimate 1.6 turbo de 193cv e 27,5kgfm de torque (apenas a gasolina).

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024 Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

O Creta Comfort 1.0 turbo sai de R$ 149,6 mil para R$ 128,9 mil. A versão Limited sai de R$ 165.690 por R$ 147,6 mil. A versão Platinum precificada em R$ 181,2 mil cai para R$ 161,5 mil e até mesmo a versão topo de linha Ultimate com motor 1.6 cujo preço é de R$ 188,7 mil cai para R$ 168,2 mil.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024 Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

O Creta de apelo esportivo na versão N Line sai de R$ 188,7 mil por R$ 168,2 mil. As informações são do site Mundo do Automóvel para PCD.

