Jeep Avenger é flagrado novamente em Minas Gerais SUV compacto estreia em 2026 mas origem da produção ainda é incógnita Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 10h00 )

Apresentado oficialmente como futuro modelo nacional durante a comemoração dos 10 anos da fábrica da Stellantis em Goiana (PE), o Jeep Avenger está cada vez mais próximo de ser lançado no mercado brasileiro. Inicialmente descartado por conta do porte compacto, o SUV será reposicionado como nova opção de entrada da marca, abaixo do Renegade, e deve chegar ao país em 2026.

Jeep Avenger em testes na região de Contagem/MG Placa Verde reprodução/redes sociais

O que ainda não foi confirmado pela Jeep é o local de produção do Avenger. Por ser construído sobre a plataforma modular Smart Car — a mesma utilizada por modelos da Peugeot e Citroën, como os Peugeot 208 e 2008, além da linha C-Cubed (Citroën C3, Basalt e C3 Aircross) —, o modelo pode ser produzido em diferentes plantas do grupo Stellantis.

Entre as possibilidades, a fábrica de Betim (MG) aparece como uma forte candidata, já que deve ser responsável pela produção do futuro derivado do Fiat Grande Panda, que também usará a base Smart Car.

Outra alternativa é a planta de Porto Real (RJ), onde já são montados os modelos da Citroën com essa arquitetura.

